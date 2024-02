Nerea Yacht lancia . NY40 Fuoribordo. Una barca che ’respira’

Elegante, performante e customizzabile, con un’attenzione particolare all’aspetto della sostenibilità, in pieno stile Nerea. La versione fuoribordo della NY40 ha debuttato al Boot Dusseldorf, il più grande salone nautico indoor al mondo in Germania. Dario Messina, fondatore di Nerea Yacht e tra i più eclettici attori del settore nautico ha ideato e realizzato la prima barca "che respira", grazie all’utilizzo di Ecopur.

Si tratta di una recente tecnologia di Oltremateria che è stata insignita dal Quirinale con il 1° Premio Nazionale per l’Innovazione 2023 nella categoria Industria e Servizi Design Italiano. Si tratta di una resina naturale, tecnologica ed eco-sostenibile che permette la purificazione dell’aria. Nerea Yacht ne ha studiato la sua applicabilità per la prima volta nel settore nautico e da qui è nata l’intuizione di utilizzarla per i rivestimenti interni della nuova NY40 Fuoribordo. In questo modo, Ecopur funge da sistema di purificazione dell’aria attraverso l’abbattimento delle cariche virali e batteriche, migliora e rinfresca la qualità degli ambienti e delle superfici, senza consumare energia ed evitando l’utilizzo di solventi. Un vero e proprio ’polmone’ che permette alla barca di ’respirare’ e garantire una vita di bordo all’insegna dell’ecosostenibilità in ambienti sicuri.

NY40 Fuoribordo, dotata di questa particolare tecnologia, evidenzia ancora una volta la centralità del benessere dell’armatore nei progetti di Nerea Yacht. Un benessere a 360° che, in quest’ultima espressione del cantiere marchigiano, trova riscontro anche nella realizzazione di soluzioni tecniche volte a migliorare le prestazioni e di stile per appagare i gusti più raffinati.