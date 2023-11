Nelle Marche c’è un Natale che non ti aspetti L'evento "Natale che non ti aspetti" torna con cento eventi in venti borghi della provincia di Pesaro e Urbino. Candele, presepi viventi, mercatini, spettacoli, laboratori e nevicate artificiali per un'atmosfera magica e suggestiva. Per info: www.ilnatalechenontiaspetti.it.