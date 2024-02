Natura e arte da sogno. Il Bel Paese dell’amore

di Egidio Scala

Mano nella mano sulle rive di un lago a forma di cuore, immersi in paesaggi naturali ammantati di neve o alla scoperta di piccoli borghi ricchi di storia e di storie: per festeggiare il prossimo San Valentino non c’è regalo migliore di un bel viaggio (anche a sorpresa, perché no?) in una meta romantica. Dalla Sicilia al Trentino, dalla Puglia al Piemonte passando dall’Abruzzo e dalle Marche, Agriturismo.it e CaseVacanza.it – i portali di Feries, leader italiano nella ospitalità extra-alberghiera online – propongono una selezione di sei mete per un fine settimana a due davvero speciale.

La forma a cuore e il blu profondo delle sue acque da sempre caratterizzano il lago di Scanno, lo specchio d’acqua più amato d’Abruzzo. Se a questo si aggiungono le cime innevate del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, ecco la destinazione ideale per trascorrere il San Valentino più romantico (e attivo) di sempre. Si può scegliere di soggiornare sulle rive del lago nell’Agriturismo Miralago oppure optare per un accogliente appartamento a Revisondoli.

Dal lago al castello più romantico d’Italia a Gradara, il borgo medioevale in provincia di Pesaro e Urbino. Dal 14 al 18 febbraio torna ’Gradara d’Amare’ l’evento in cui l’amore è protagonista sulle orme di Paolo e Francesca. Si può scegliere di soggiornare immersi nella natura, in un’abitazione nel Parco Naturale del Monte San Bartolo oppure all’Agriturismo La Valle dell’Olmo.

La montagna non può mancare tra i suggerimenti per una fuga d’amore: la Val di Non (Trento) a febbraio è ancora una meraviglia piena di neve e il Santuario di San Romedio è la sua perla nascosta. L’agriturismo Agritur Coryletum - Bosco di noccioli è la scelta ideale per soggiorno a due passi dal Santuario. In Piemonte, fuori dai percorsi turistici più battuti, il borgo di Orta San Giulio (Novara) è la meta giusta per un fine settimana con la persona amata. L’agriturismo Sunshine Ranch & Fano’s Farm è il posto giusto per combinare la scoperte culturali ad attività nella natura, oppure si può optare per un appartamento tutto per sé sempre sul sito Casavacanza.it

La Valle d’Itria è rinomata per essere la terra dei trulli e Alberobello ne è in tal senso la capitale. Mete ideali per una vacanza ’lenta’ e rilassata, offrono un’infinità di scoperte a due tra escursioni al mare fuori stagione, visite ai borghi storici come Locorotondo e Cisternino e a meraviglie naturali come le Grotte di Castellana. Per chi sceglie di festeggiare San Valentino ad Alberobello e dintorni, è d’obbligo dormire in un trullo (vi è una selezione speciale sul portale Agriturismo.it) e tra questi spicca la Masseria Pilano, situata nel cuore del meraviglioso Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine. Non mancano natuarlmente le case vacanze a forma di trullo.

Su un altopiano a 751 metri, affacciato sul Golfo di Monte Cofano e Trapani, Erice è considerata uno dei borghi più affascinanti d’Italia. Per trascorrere un San Valentino qui si può scegliere di soggiornare in una villa vicino al mare – ed esempio a Cornino poco lontano dalla splendida Riserva Naturale Orientata Monte Cofano – oppure prenotare una camera all’Azienda Agrituristica Tenuta Pizzolungo, situata ai piedi del Monte Erice a pochi metri dalla spiaggia.