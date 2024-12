Natale in stile scozzese: idee e consigli di arredamento

Con l’avvicinarsi del Natale, cresce il desiderio di trasformare la propria casa in un luogo magico e festoso. Decorazioni, luci e dettagli curati possono contribuire a creare un’atmosfera unica. Tra le tendenze intramontabili, il Tartan, con il suo iconico motivo a quadri declinato in varie nuance, si riconferma protagonista delle festività, grazie al suo fascino caldo e accogliente. È uno stile classico e raffinato, che permette di personalizzare ogni ambiente con eleganza e armonia, se si fa attenzione a qualche furbo accorgimento. Oltre alla principessa del Galles Catherine, che ha sfoggiato più volte capi e accessori Tartan, così come il resto della royal family, anche altre celebrities apprezzano questo pattern tradizionale e caratteristico: tra di loro spiccano Victoria Beckham, Lady Gaga, Kirsten Dunst e Sarah Jessica Parker.

Tessuti e tessili

I tessuti sono il cuore dell’arredamento Tartan. Plaid, cuscini, copriletti e coperte diventano protagonisti in soggiorno e in camera da letto. Sul divano, un mix di coperte e cuscini con stampe scozzesi è perfetto per rilassarsi durante le serate invernali, mentre in camera un copriletto Tartan aggiunge un tocco di calore. In cucina e in sala da pranzo, tovaglie, tovaglioli e runner con gli inconfondibili motivi a quadri decorano la tavola con classe durante i pranzi e le cene delle feste. Anche accessori come canovacci, grembiuli, presine e guanti da forno possono completare l’allestimento natalizio. L’importante è scegliere materiali di buona qualità, come cotone o lana.

Decorazioni e accessori

Lo stile Tartan si sposa perfettamente con le tonalità tradizionali del Natale, come rosso e verde, ma si può osare anche con blu o altre nuance in armonia con le decorazioni presenti in casa. Si possono appendere calze natalizie al camino, lungo le scale o in giro per la casa. Si possono anche realizzare ghirlande fai-da-te, aggiungendo tessuti scozzesi a rami verdi per un effetto elegante e naturale. Utilizzando una base in tessuto Tartan su cui disporre pigne, candele e altri elementi naturali, si ottiene un classico centrotavola, da completare magari con portacandele – rivestiti in Tartan – per un tocco finale raffinato. Anche l’angolo dedicato all’albero di Natale può essere impreziosito con nastri e ghirlande in tessuto Tartan. Ma perché non utilizzare questi dettagli pure per decorare i pacchetti regalo da posizionare sotto l’albero? E se si vuole aggiungere un tocco ancora più creativo, si possono anche personalizzare palline di Natale fai-da-te ricoprendo sfere di polistirolo con scampoli di tessuto scozzese.

Errori da evitare

Quando si sceglie lo stile Tartan per l’arredamento e i complementi di design, è facile commettere alcuni errori che potrebbero compromettere l’effetto finale. Uno degli sbagli più comuni è esagerare. Sebbene i motivi scozzesi siano accoglienti e tradizionali, applicarli in ogni angolo della casa potrebbe risultare eccessivo. È importante utilizzarli sottoforma di piccoli dettagli, bilanciandoli con elementi più neutri o materiali naturali, per evitare che l’ambiente diventi troppo carico. Un altro errore frequente è non considerare i mobili esistenti. Il Tartan classico, con i suoi colori forti come il rosso, il verde e il blu, potrebbe non adattarsi a tutti gli stili. Se la propria abitazione ha una palette di colori diversa, è meglio scegliere varianti che si armonizzino meglio con l'ambiente circostante. Inoltre, è fondamentale evitare di limitarsi solo al Tartan, senza mixare altre texture o materiali come legno, lana, velluto o metalli. Occhio, poi, a non trascurare anche gli spazi più piccoli della casa, come la cucina o l’ingresso, dove il Tartan può essere inserito sottoforma di canovacci, runner, centrotavola o minimi accessori che possono fare una grande differenza, purché siano di modeste dimensioni e non siano troppo ingombranti per non appesantire visivamente il contesto complessivo.