Natale in Romagna: un viaggio tra arte e cultura con mostre imperdibili

di Violetta De Nicolais

In Romagna, il Natale è un’occasione unica per immergersi in un ricco panorama di arte, musica e cultura. Tra mostre, rassegne, visite guidate e city tour, il territorio si trasforma in un palcoscenico di esperienze coinvolgenti, dove il patrimonio storico e artistico si mescola alla magia delle feste.

A Rimini, aperture straordinarie, a partire da quella al Palazzo del Fulgor ‘Semplicemente Marcello… Il cinema, il fascino, lo stile di un antidivo di successo’ (fino al 20 gennaio 2025), attraverso la quale Rimini festeggia i 100 anni di Marcello Mastroianni. Un’altra grande mostra allestita nell’Ala di Isotta del Castello, è dedicata, invece, alle cover d’artista ‘Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei Grandi Maestri’, ed è visitabile fino al 5 gennaio. Il Museo della Città ‘L. Tonini’ si è arricchito con nuova prestigiosa acquisizione.

Si tratta del capitello proveniente dallo scomparso Palazzo del Cimiero di proprietà di Roberto Malatesta, detto il Magnifico (1441/1442-1482), figlio naturale di Sigismondo. L’opera trova ora posto nel recentemente rinnovato percorso espositivo ‘Nuove storie, antiche meraviglie’ che racconta il Medioevo e il primo Rinascimento.

La stagione culturale di Villa Mussolini a Riccione prosegue con la prima assoluta italiana di due maestri della fotografia mondiale: Jacques Henri Lartigue e André Kertész. La straordinaria esposizione, composta da oltre 124 fotografie in bianco e nero, riunisce in un unico percorso espositivo le immagini più celebri di due dei più grandi maestri della fotografia del Novecento.

A Forlì la Fondazione Dino Zoli presenta fino a marzo 2025 un’ampia disamina dedicata all’arte dell’arazzo in Italia, dagli anni ’50 del secolo scorso ad oggi, intitolata ‘Trame esplorative: un viaggio attraverso l’arazzo’.

Fino al 12 gennaio 2025 il Museo d’Arte di Ravenna (MART) ospita ‘I’m a Mosaic – Da Severini, Sironi, Fontana, a Paladino, Plessi e Samorì’, una mostra che esplora l’arte del mosaico attraverso le opere di artisti come Severini, Sironi, Fontana, Paladino, Plessi e Samorì.

Prosegue intanto a Palazzo dei Diamanti ‘Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso’. Una mostra, in programma fino al 16 febbraio 2025, che racconta le vicende della pittura del primo Cinquecento a Ferrara, dagli anni del passaggio di consegne dal duca Ercole I d’Este al figlio Alfonso I (1505), fino alla scomparsa di quest’ultimo (1534), committente raffinato e di grandi ambizioni, capace di rinnovare gli spazi privati della corte come quelli pubblici della città. La mostra accompagnerà il visitatore attraverso una stagione incredibilmente ricca, dove l’antico e il moderno, il sacro e il profano, la storia e la fiaba si fondono in un mondo figurativo che può definirsi, in una parola, ferrarese.

A due passi da Ferrara gli amanti dell’arte non possono rinunciare a una tappa alla Civica Pinacoteca di Cento dedicata al Guercino, in un percorso che trasmette profondo attaccamento alla sua città di origine.