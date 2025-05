Simona Ventura, la Rai taglia il compenso

Il ritorno all’Isola dei famosi (Canale 5), in veste di opinionista, è costato a Simona Ventura un taglio dei compensi previsti nel suo contratto con la Rai. La conduttrice, infatti, per fare L’isola ha rinunciato alla realizzazione dell’adventure game L’ignoto che sarebbe dovuto andare in onda nel prime time di Raidue in autunno. Nel contratto di Ventura era previsto un suo impegno di prime time, oltre a Citofonare Raidue. Di qui la decisione della Rai di decurtare il contratto dopo aver dato l’ok all’Isola.