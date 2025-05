Bob Dylan pittore dell’anima: "Dipingo la condizione umana"

Bob Dylan torna a raccontare storie, ma questa volta lo fa con pennelli, colori e carta. Point Blank, una collezione di 97 opere originali, sarà esposta alla Halcyon Gallery di Londra a partire da venerdì 9 maggio, offrendo uno sguardo inedito sull’universo creativo del leggendario cantautore statunitense insignito del Premio Nobel della Letteratura 2016. Reduce dall’indiretto successo del biopic A Complete Unknown (con Timothée Chalamet), che ha riportato Dylan sotto i riflettori anche tra i più giovani, l’artista dimostra ancora una volta di non avere confini espressivi. A 83 anni continua a esibirsi in tour e a dipingere con l’urgenza emotiva di chi non ha mai smesso di interrogare il mondo. La mostra prende vita da schizzi realizzati tra il 2021 e il 2022, poi trasformati in quadri carichi di colore e intensità visiva. Strumentisti in penombra, coppie sospese nel tempo, interni domestici e paesaggi urbani compongono un mosaico esistenziale autobiografico. "L’idea non era solo osservare la condizione umana – ha dichiarato Dylan– ma gettarmici dentro".