Natale 2023: le novità golose di Antonino Cannavacciuolo in pasticceria

di Violetta De NicolaisNatale, festa del cuore e del gusto. Per celebrarla al meglio, il laboratorio di pasticceria artigianale dello chef Antonino Cannavacciuolo propone quest’anno una serie di golose novità destinate a esaudire i desideri di tutti. Quello immaginato dal Pastry Chef Kabir Godi, alla guida del laboratorio, è infatti un Natale inclusivo, che celebra l’artigianalità e la qualità degli ingredienti, ma anche la diversità dei gusti, guardando al futuro nel rispetto della tradizione.

Tra le novità più golose, il Panettone Albicocca e Cioccolato, un abbinamento vincente e un classico della pasticceria. L’impasto morbidissimo e costellato di cubetti di albicocca candita è arricchito da una deliziosa ganache di cioccolato e panna. La glassa e le pepite al cioccolato che completano la singola fetta aggiungono un tocco di croccantezza e regalano un’ulteriore sfumatura sensoriale.

Novità anche per il Vesuvio, proposto quest’anno nella versione Albicocche e Zenzero. Nel grande lievitato natalizio creato dal Laboratorio Cannavacciuolo come chiaro omaggio alle origini dello Chef, il classico impasto agrumato viene arricchito della nota fresca e decisa dello zenzero. L’incontro con i cubetti di albicocca candita trasforma ogni morso in un gioco di contrasti, completato dalla dolce scenografica glassa al cioccolato bianco.

Immancabile anche il Panettone Classico, il più amato e il più richiesto. Preparato nel rispetto della ricetta originale con ingredienti di primissima qualità: lenta lievitazione di 36 ore per l’impasto che cela un’anima agrumata in cui viene disciolta pasta candita di mandarino, limone e arancia. Non possono mancare, nella versione Classica, i cubetti di arancia candita e l’inconfondibile golosa uvetta.

Per chi non ama la presenza di frutta candita e uvetta è stato creato il primo Panettone Senza Canditi e Senza Uvetta, una variante richiestissima che, della versione Classica, rispetta esattamente tempi di lievitazione e produzione artigianale, ma l’impasto è privo di uvetta o cubetti di frutta candita.