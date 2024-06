Nasce ’Walk-in Fluida’. Ecco l’evoluzione della cabina armadio

Custom made, versatilità, comfort e armonia estetica: queste le peculiarità dell’inedito programma Walk-in Fluida, le nuove cabine armadio Scavolini, design Vuesse. Un sistema d’arredo, completo e modulare, progettato con la massima attenzione al dettaglio e pensato sia per ambienti residenziali che contract. Un sistema estremamente versatile che consente di realizzare progetti personalizzati all’insegna della massima efficienza e funzionalità, tenendo conto delle dimensioni, delle specifiche necessità e adattandosi ad ogni esigenza dell’abitare. Le molteplici configurazioni possibili permettono di inserirsi in spazi grandi e piccoli, ricavare cabine in camera da letto o destinare intere stanze al guardaroba a vista. Grazie all’estesa modularità, infatti, è possibile scegliere tra soluzioni lineari, ad angolo, con moduli a vista oppure chiusi con ante, fino alla creazione di soluzioni free-standing, pensate per separare gli ambienti.

Dal punto di vista stilistico, un ruolo fondamentale è rappresentato dalle cinque colorazioni disponibili per la struttura – Bianco Puro, Grigio Ferro, Grigio Gabbiano, Noce Garden e Larice Nuance – che spaziano da tinte chiare a eleganti nuance scure, abbinabili a un’ampia gamma di materiali per le ante, quest’ultime disponibili con aperture push-pull o con maniglie. Inoltre, col progetto Walk-in Fluida è stata introdotta una novità dal grande contenuto estetico: ante in vetro fumé valorizzate dal telaio in alluminio, che svelano gli accessori interni della cabina armadio. Il profilo in alluminio ricopre anche la funzione di maniglia.