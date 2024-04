Puffin Books, marchio per bambini della casa editrice britannica Penguin Books, e la Roald Dahl Story Company pubblicheranno nuove storie autorizzate con i mondi e i personaggi dello scrittore inglese Roald Dahl (1916 - 1990), famoso per i suoi romanzi per l’infanzia come Il Ggg e La fabbrica di cioccolato.