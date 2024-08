Naomi Campbell, matrimonio segreto su uno yacht con un produttore cinematografico saudita

Naomi Campbell si è sposata. Dopo essere diventata madre per due volte - la prima nel 2021 e la seconda nel 2023 - adesso la Venere Nera - questo è il soprannome che le è stato assegnato all’inizio della sua carriera da super top model - sarebbe convolata a nozze.

Secondo quanto afferma Novella 2000, infatti, si sarebbe sposata in gran segreto a bordo di uno yacht con il produttore cinematografico saudita Mohammed Al Turki.

"Il loro matrimonio si è tenuto in segreto e al riparo da occhi indiscreti, a bordo di un panfilo al largo di Dubai" è l’indiscrezione che sta rimbalzando in diversi angoli del pianeta.

Cerimonia segreta con un uomo di 16 anni più giovane di lei – Naomi Campbell ha 54 anni, Mohammed Al Turki 38 -: è destino che la leggendaria super top model sia destinata a far discutere in ogni ambito della propria vita.

Chi è il marito di Naomi Campbell? Mohammed Al Turki ha 38 anni ed è amministratore delegato della casa di produzione cinematografica Red Sea Film Foundation, il suo campo d’azione riguarda principalmente il sostegno e la produzione di film in Medio Oriente. E’ molto attivo sui social network, dove condivide spesso foto e video di momenti glamour, come ad esempio il suo recentissimo arrivo a Venezia per l’81esima Mostra del Cinema.