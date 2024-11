Nail art da star, le unghie verde oliva o dirty Martini sono perfette per l’autunno

Le unghie verde oliva sono una delle tendenze più in voga per la manicure dell’autunno 2024. Il colore in questione è una tonalità di verde calda e terrosa, con sfumature giallastre che si avvicina alle tinte naturali delle piante e della vegetazione in questa stagione e ricorda l’aspetto delle olive mature. Il colore viene anche chiamato dirty Martini per la presenza dell’oliva nel celebre cocktail: nella sua omonima versione, infatti, l’alcolico include un tocco di salamoia che rende il liquido verdognolo e intenso, proprio come il colore della nail art sofisticata che va tanto di moda. Un’alternativa autunnale elegante e contemporanea ai più classici burgundy, nero, mattone e rosso.

Come Selena Gomez

Lo smalto verde oliva presenta una tonalità che, con il suo fascino inusuale, rompe il passaggio dalle tinte estive più vivaci a quelle soft e avvolgenti dei mesi freddi. Una delle prime a sfoggiare una manicure di questo colore è stata Selena Gomez, che si è affidata al noto nail artist Tom Bachik. Bachik, celebre per il suo talento e con una clientela ricca di celebrities tra cui Jennifer Lopez, ha condiviso su Instagram l’immagine delle mani di Gomez, promuovendo questo look. Nato come grafico, Bachik ha iniziato a lavorare come nail artist negli anni ‘90, sfruttando la sua passione per l’aerografo, fino a diventare uno dei designer più apprezzati nel settore.

Come portare la nail art verde oliva

La versione cromata delle olive green nails è popolare sui social come TikTok, dove i tutorial esplorano varianti monocromatiche e abbinamenti originali. Nelle proposte di maggior tendenza il verde si mescola al rosa per un look soft, al nero per uno stile più deciso o persino al burgundy per un effetto audace e sofisticato. Chi invece preferisce un look discreto può optare per una sola tonalità, da modulare in base al gusto e all’outfit. Un’altra nail artist delle star, Betina Goldstein, suggerisce una variante sofisticata: una manicure nude con una goccia di verde per un effetto elegante e sobrio, scelta da star come Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Salma Hayek e Dakota Johnson.

La forma e i dettagli ideali

Anche la forma delle unghie è fondamentale per valorizzare il verde oliva. Con le maxi lunghezze e le punte affilate ormai superate (soprattutto passato Halloween), si punta su soluzioni più comode e pratiche: le unghie tonde e ovali sono perfette per chi cerca versatilità e armonia, mentre le forme squadrate donano eleganza a dita affusolate. Infine, la scelta tra finitura lucida, cromata o opaca conferisce al colore un diverso impatto visivo: il lucido esalta le sfumature, il cromato aggiunge dinamismo e l’opaco rende le nuance più discrete.