Mtv Video Awards: i Maneskin sul podio per la seconda volta

Mentre gli Mtv Video Music Awards 2023 incoronano ancora una volta Taylor Swift (9 statuette: maggior numero di vittorie in una sola notte, secondo posto per numero di vittorie complessive), l’Italia festeggia il secondo premio consecutivo ai Maneskin, Best Rock Video con The Loneliest. In scena il batterista Ethan ha sfoggiato nuovi capelli biondi e a Damiano è stato lanciato un bacio dalla Swift. Per la band romana anche un lunghissimo articolo sul New York Times.