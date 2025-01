Addio Sam Moore, mr. “Soul Man” del leggendario duo Sam & Dave. “Hold on, I’m coming”

Roma, 11 gennaio 2025 - Lo stesso Otis Redding temeva di passare in secondo piano quando sul palco c'era il leggendario duo soul Sam & Dave. Il cantante Sam Moore, la parte tenorile della mitica band, è morto venerdì 10 gennaio all'età di 89 anni, ha così raggiunto Dave Prater (1937-1988), il suo compagno di tanti successi indimenticabili, e ancor oggi riproposti in film e radio, brani come "Soul Man", "Hold On, I'm Comin'" e "I Thank You" che hanno fatto la storia del soul e del blues.

Sam è morto in Florida a causa di complicazioni seguite ad un intervento chirurgico, l'annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie e manager Joyce Moore e dal suo rappresentante Jeremy Westby.

Samuel David Moore è nato a Miami il 12 ottobre 1935. Conobbe Dave Prater solo nel 1961, quando entrambi tentavano di farsi un nome come cantanti, e decisero di incidere insieme. Non fu subito rose e fiori i primi anni, i singoli non sfondavano e il duo faticava a farsi conoscere. Poi finalmente nel 1965 incisero per l'Atlantic Records "You don't know like I know", e l'anno successivo il boom con "Hold on, I'm comin'", brano che scalò le classifiche sebbene il testo avesse subito la censura.

Nel 1967 il capolavoro "Soul man", la canzone leggendaria scritta da Isaac Hayes e David Porter e registrata dal duo soul statunitense fu subito un successo e arrivò al secondo posto della Billboard, divenendo una hit più note degli anni sessanta. Il brano, che vinse anche un Grammy, fu opera soprattutto di Isaac Hayes trovò che si ispirò vedendo ai durissimi scontri tra i sostenitori del African-American Civil Rights Movement e la polizia a Detroit nel 1967, fu ripreso negli anni da molti cantanti come James Brown e i Blues Brother, mentre Lou Reed assieme a Sam Moore fece una cover di brano.

Secondo la Rock and Roll Hall of Fame, che li ha inseriti nella sua bacheca nel 1992, sono stati "il più grande di tutti i duo soul". Il duo è stato inserito anche nella Grammy Hall of Fame e nella Vocal Group Hall of Fame. Noti anche come Sultans of Sweat e Double Dynamite, dal vivo conquistavano il pubblico con le loro voci che si sposavano alla perfezione per il soul, Sam tenorile e più vicino al gospel mentre Dave baritonale, una voce più introversa.

Base fondamentale di tanti successi fu anche la band, una super band di supporto come Booker T & the M.G.'s e dei Memphis Horns, cosa che ha consentito al duo di primeggiare nel soul e nel rhythm-and-blues non solo tra il 1965 e il 1968, ma nella storia della musica. Negli anni Sam & Dave continuarono a tenere concerti riproponendo i loro grandi successi del passato poi si separarono nel 1981.