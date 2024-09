Morto Kris Kristofferson, la stella maschile di ‘A Star Is Born’

Cinema e musica piangono la morte di Kris Kristofferson. L’attore e cantautore simbolo del country in tutto il mondo è scomparso a 88 anni nella sua casa alle Hawaii.

La prima volta che ho visto Kris esibirsi al Troubadour club di Los Angeles, sapevo che era speciale. Era scalzo e strimpellava la chitarra, mi è sembrato la scelta perfetta per una sceneggiatura che stavo sviluppando, che alla fine è diventata ‘A Star Is Born’. Nel film, io e Kris abbiamo cantato la canzone che avevo scritto per il tema d'amore principale del film, ‘Evergreen’. Per il mio ultimo concerto nel 2019 all'Hyde Park di Londra, ho chiesto a Kris di unirsi a me sul palco per cantare l'altro nostro duetto di ‘A Star Is Born’, ‘Lost Inside Of You’. È stato affascinante come sempre, e il pubblico lo ha riempito di applausi. È stata una gioia vederlo ricevere il riconoscimento e l'amore che tanto meritava. Il mio pensiero va alla moglie di Kris, Lisa che so lo ha sostenuto in tutti i modi possibili” è il messaggio di cordoglio lasciato da Barbra Streisand sui social network”.

Kris Kristofferson, infatti, è stato quello che è poi stato Bradley Cooper. Ovvero il protagonista maschile del film ‘A Star Is Born’. Accanto a lui c’era Barbra Streisand, mentre nella versione moderna la protagonista femminile è Lady Gaga.

Kristofferson soffriva di perdita di memoria da quando aveva circa 70 anni.

‘A Star Is Born’, ma non solo: Kristofferson è stato fra gli autori più influenti degli ultimi decenni. Basti pensare che porta la sua firma un capolavoro come ‘Me and Bobby McGee’.