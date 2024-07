Chi era Bob Newhart, il comico morto a 94 anni

Lutto nel mondo della tv e del cinema: a 94 anni è morto il comico americano Bob Newhart. Molto noto negli Stati Uniti soprattutto per le sue esperienze televisive, Newhart aveva però mosso i primi passi come cantante di piano bar nei locali notturni.

Tv, ma non solo. Anzi, nella sua carriera si trovano molti titoli cinematografici: 'L'inferno è per gli eroi' (1962) di Don Siegel, con Steve McQueen, 'Milioni che scottano' (1968), 'Comma 22' (1970) di Mike Nichols e 'Una scommessa in fumo' (1971) di Norman Lear. Newhart è stato anche co-protagonista di 'E io mi gioco la bambina' (1980); è stato il presidente in 'Il grugnito dell'aquila' (1980), con Gilda Radner nel ruolo della sua vivace figlia; ha avuto il ruolo di Papà Elfo in 'Elf - Un elfo di nome Buddy' (2003), con Will Ferrell. Uno dei suoi ultimi film è stato 'Come ammazzare il capo... e vivere felici' (2011).

Gli appassionati di serie tv lo ricordano anche in ‘The big bang theory’.

Chicago ha omaggiato la carriera di Bob Newhart, che era nato il 5 settembre 1929 a Oak Park nell'Illinois, con una statua sulla Michigan Avenue, vicino all'edificio degli uffici che si vede nei titoli di testa di 'The Bob Newhart Show', con la sua immagine su una sedia e un lettino da psichiatra vuoto al suo fianco. In seguito è stata spostata al Navy Pier.