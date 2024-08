L’addio struggente della moglie a Massimo Cotto: "Tu mi hai salvato, ma io non sono riuscita a salvare te”

Asti, 2 agosto 2024 – “Ti ho sempre detto che mi hai salvata. È così. Ci siamo conosciuti che ero una ragazzina timida e astemia (questo ci tenevi sempre a specificarlo) e abbiamo camminato assieme per 21 anni. Non sempre in discesa, ma avevamo ottime gambe”. Con uno struggente post Chiara Buratti ha dato l’addio a Massimo Cotto, morto nella notte all’ospedale di Asti, dove era ricoverato dopo che un malore lo aveva colpito il 9 luglio scorso. “La cosa che mi fa incazzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te. Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai, nemmeno per un istante. Te lo prometto”. Conclude la moglie che per l’ultimo, toccante post di addio ha scelto l’immagine di una vacanza insieme, sorridenti e felici di fronte all’obiettivo.

Ma è tutto il mondo dei social che si unisce al commosso ricordo della moglie Chiara Buratti, cantante e attrice teatrale. In poche ore dalla notizia della scomparsa si moltiplica il cordoglio di colleghi, cantanti e di emittenti radiofoniche e testate di settore con cui Cotto aveva collaborato e che ne avevano apprezzato la professionalità e lo stile inconfondibile. Tanti i messaggi di cordoglio di cantanti che talvolta erano diventati protagonisti delle sue straordinarie biografie e sempre erano rimasti amici. “Ciao Massimo – scrive Maurizio Vandelli sui social – Il mio amico Massimo Cotto non c'è più! Abbiamo scritto insieme il mio libro, siamo andati in giro a promuoverlo... un grande, straordinario uomo! Mi mancherai tanto Massimo… Un bacio a tua moglie Chiara, a tuo figlio Francesco e a tutte le persone che ti amavano!”

"Massi. Buon viaggio amico. Come tutte le canzoni più belle risuonerai per sempre nei cuori e nei ricordi di tutti noi. Per sempre”. Lo scrive sui social Alteria, cantante e musicista, una delle voci rock più apprezzate del panorama musicale italiano che da anni lavora anche come conduttrice televisiva e speaker radiofonica e conosceva Cotto. Ma il primo, struggente post è quello con cui Virgin Radio ha dato la notizia della scomparsa: "Questa notte Massimo Cotto ci ha lasciati. Vogliamo essere noi di Virgin Radio, la sua (seconda) casa, a dirvelo perché Massimo era uno di noi. Massimo era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Ciao Massimo, fai buon viaggio”.