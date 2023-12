Morta a 36 anni la cantante Bulelwa Mkutukana, in arte Zahara. Cantava per “dare conforto alle anime spezzate”

Roma, 12 dicembre 2023 – È morta per complicazioni al fegato la cantante sudafricana doppio platino Bulelwa Mkutukana, conosciuta in tutto il mondo con il nome d'arte Zahara. Aveva solo 36 anni ed era una stella della musica afro-pop, impegnata contro la violenza sulle donne in in Sudafrica. In passato aveva rivelato sua battaglia contro la dipendenza da alcol.

Ad annunciare la morte di Zahara è stato il ministero della Cultura sudafricano. La cantante era stata ricoverata in un ospedale di Johannesburg, secondo quanto riferito, per complicazioni al fegato. Le sue condizioni cliniche sono peggiorate rapidamente, stroncandola.

Chi era Zahara

Zahara, che era nata nella città sudafricana di East London il 9 novembre 1987, è morta lunedì notte in un ospedale di Johannesburg, secondo quanto riferito dal sito web statale di notizie Sabc. Anche se la famiglia deve ancora rilasciare una dichiarazione ufficiale, i fan sono in lutto e condividono ricordi e omaggi sui social media.

Zahara aveva raggiunto il successo nel 2011 con l'album 'Loliwe', certificato disco di platino in 13 giorni e doppio platino dopo 17 giorni, con oltre 100mila copie vendute nel solo Sudafrica. Il video musicale del singolo che dà il nome all'album, 'Loliwe', ha superato 5 milioni di visualizzazione su YouTube.

Il 1º maggio 2012, in occasione dei South African Music Awards, Zahara ha vinto otto premi, tra cui quelli di ‘Migliore artista donna’ e ‘Album dell'anno’. La sua musica è classificata come afro-soul ed è stata descritta come un'unione tra gli stili diffusi da Tracy Chapman e India Arie. Zahara cantava sia nella sua lingua madre, lo xhosa, sia in inglese.

Le sue battaglie

Nel 2019, Zahara aveva parlato della sua battaglia contro la dipendenza da alcol e, probabilmente, i suoi problemi di salute era legati anche a questo. Il mese scorso, la famiglia aveva confermato il suo ricovero in ospedale e aveva invitato i sudafricani a ricordare la musicista nelle loro preghiere.

La cantautrice aveva spesso parlato della violenza contro le donne in Sud Africa, rivelando di esserne stata direttamente vittima. In un'intervista con una radio locale l'anno scorso, Zahara aveva detto di aver scelto di fare musica non per ottenere riconoscimenti, ma “per portare conforto alle anime spezzate che hanno bisogno di guarigione”.

Zahara, che ha pubblicato cinque album, ha vinto dozzine di premi sia locali che internazionali. Nel 2020, era stata inclusa nella prestigiosa lista delle 100 donne più influenti dell'anno stilata dalla Bbc.

