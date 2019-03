Parigi, 6 marzo 2019 - Tessuti mimetici per affrontare con libertà e un pizzico di ribellione la vita reale. Una stampa questa del camouflage che è anche un messaggio di protezione per le donne, specie le più giovani, che Miuccia Prada lancia sulla passerella del prossimo inverno di Miu Miu, marchio a cui la stilista tiene moltissimo perchè rappresenta l'anima "adolescenziale" della sua vena creativa. Così al Palais d'Iéna dove sempre si svolge il defilè volano short e pull di maglia in perfetto stile mimetico, come parka e zaini desiderabili e pratici. Insieme a loro tante mantelle, anche questo capo sinonimo di protezione e non solo dal freddo, nei materiali più vari dal velluto al tartan, dalle lane maschili al montone, fino al nylon. Un abbigliamento buono per la città ma ispirato alla montagna e alla voglia di fare lunghe passeggiate. Non mancano accenni d'ironia scanzonata come le calze autoreggenti e le scarpine di raso tempestate di cristalli. Nell’affrontare la realtà che ci circonda, emerge un’attitudine intima, che presta attenzione al mondo privato, sottolineato anche dall’intervento della fotografa Sharna Osborne, che sul set del defilè racconta attraverso foto e brevi video frammenti della sua vita. I suoi fiori preferiti, i colori aspirazionali e perfino il suo cane. Alcuni look prettamente hiking, a sottolineare l’importanza della natura stessa e della sua funzione educativa. Il cast, composto da new faces dall’allure naturale, ribadisce, ancora una volta, l’attenzione da parte di Miuccia Prada al carattere delle persone vere.

