Moda 2024, 5 outfit imperdibili per l’inverno

Tra un ritorno a grandi classici e l’interesse per lo stile contemporaneo, la moda dell’inverno 2024 sembra caratterizzata da alcune tendenze destinate a prendere sempre più piede nei prossimi mesi, fino alle soglie della primavera. A delineare i trend che domineranno negozi e catene all’inizio del nuovo anno è stata, di recente, la piattaforma Stylight, dedicata a fashion e beauty, illustrandole nel suo Fashion Recap 2023.

Pantaloni e gonne

Nell’autunno 2023 sembrano stati un po’ accantonati i pantaloni militari cargo – un revival degli anni ’90 e dei primi 2000 – a fronte di un incremento di ricerche e acquisti online di pantaloni e jeans baggy, larghi e ampi, che vedremo spesso anche in inverno. Anche sul versante delle gonne quel che si nota è che quelle in denim, tendenzialmente lunghe, sono state le più richieste di fine anno. Sia i baggy jeans sia le gonne in denim si possono abbinare a T-shirt oversize, camicie, blazer, a seconda delle circostanze. Si sta facendo largo pure il trend No Pants, ossia quello delle trasparenze dalla vita in giù, che fanno intravedere l’intimo, reso famoso, di recente, da star come Kate Moss, Bella Hadid ed Emily Ratajkowski.

Maglioni e giacche

In parallelo sta aumentando anche la richiesta di capi trasparenti anche per la parte alta del corpo, dalle maglie ai top. Dopo il successo dei maglioncini cropped, che lasciavano scoperto l’ombelico, nel 2024 andranno forte i maglioni che lasciano le spalle scoperte, ispirati agli anni ’50 e ad alcune mise rese iconiche da Marilyn Monroe, strizzando l’occhio da un lato allo stile bohémien e romantico, dall’altro alle atmosfere vintage. Il maglione con questo tipo di scollo particolare sta bene con jeans skinny, pantaloni palazzo, gonne a vita alta. Sia nella moda maschile sia in quella femminile, tornano le giacche strutturate e aderenti in stile anni ’80, realizzate con tessuti rigidi, con spalline in evidenza, perfette per completare gli outfit con jeans aderenti, gonne a tubino, gonne a plissé, pantaloni eleganti e in velluto, abitini e scarpe col tacco.

Scarpe

I biker da motociclista – ideali da indossare con giacche e pantaloni di pelle – soppiantano gli stivali texani, da cowgirl e cowboy, riproposti nei mesi scorsi. Nelle calzature da donna si punta su vari modelli di slingback, décolleté con cinturino che avvolge la caviglia, soprattutto quelle con kitten heel, come viene definito quel tipo di tacco basso e sottile, generalmente tra 3,5 e 5 centimetri di altezza, vagamente simile alla zampa di un gattino. Valorizzano abitini corti o midi, gonne a pieghe, tute eleganti. Nel fashion unisex non mancano le sneakers, ma con suola più bassa rispetto alle versioni alte dell’ultimo anno, adatte ai look più casual e sportivi.

I colori

La tendenza cromatica dominante per l’abbigliamento e gli accessori dell’inverno 2024 si focalizza soprattutto sul rosso scuro, sul Dark Cherry e soprattutto sul bordeaux, un colore sofisticato che trasmette sicurezza a chi lo indossa. Dopo il periodo di massima popolarità del rosa ispirato a Barbie (che comunque rimane tra i colori più alla moda dei prossimi mesi), il rosso intenso sta diventando sempre più protagonista accanto al blu denim e al marrone. Spiccano anche il grigio, il beige, il nero e il bianco panna.