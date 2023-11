Miss Italia 2023, oggi la finale. Come funziona e dove vederla. Sgarbi ci sarà

Roma, 11 novembre 2023 – Alla fine Vittorio Sgarbi sarà a Miss Italia 2023. Il sottosegretario alla cultura presiederà la giuria nella finale del concorso, in programma questa sera a Salsomaggiore Terme. Con lui ci saranno la modella Giulia Salemi, Giuseppe Cruciani e Hoara Borselli. Archiviate dunque le polemiche per i cachet di Sgarbi per le attività da conferenziere su cui farà luce l’Antitrust, il critico d’arte è stato confermato primo giurato della competizione fra le bellissime.

A condurre la serata che incoronerà la reginetta 2023, erede di Lavinia Abate (Miss Italia 2022), sarà Jo Squillo, la cantante di ‘Siamo donne’, terza figura femminile nella storia del concorso a presentare la finale, dopo Milli Carlucci e Simona Ventura. L’ultimo atto della kermesse, che partirà alle 21, segue 3 giorni di attività febbrili, in cui le 40 finaliste selezionate si sono fatte conoscere, hanno sfilato per la cittadina emiliana, e soprattutto hanno provato in vista dello show di stasera, accolte e guidate dalla Patron Patrizia Mirigliani.

Per la prima volta quest’anno il territorio italiano è ugualmente rappresentato nei numeri. Ci sono infatti due finaliste per ogni regione. Non solo bellezza. La nuova edizione del concorso promette che “oltre le gambe c’è di più” , parafrasando proprio la canzone di Jo Squillo e Sabrina Salerno. “Il ruolo dell'estetica sarà declinato in modo diverso rispetto al passato per fare di ogni miss un'ambasciatrice d'eccellenza della propria terra – è la mission del concorso – Obiettivo è quello di eleggere una Miss che sia simbolo di perfetta italianità: scelta e votata non solo per la bellezza, ma anche e soprattutto per la personalità, la storia e il talento che saprà esprimere”.

In una prima parte della serata che durerà 3 ore, alle ragazze verrà chiesto di parlare della propria terra. Dopo la prima votazione, le concorrenti scenderanno a quota 20. La seconda votazione porterà le concorrenti da 20 a 10. Nella selezione successiva a fare la differenza sarà il talento personale delle finaliste, che dovranno esibirsi in una prova di abilità. "Un'esibizione a schema libero, in grado però di sorprendere il pubblico per originalità, interpretazione ed improvvisazione”. A questo punto le miss in gara per il titolo passeranno da 10 a 3. Il trio finale sarà ingaggiato in un talk che precederà il ballottaggio e la proclamazione.

Ospiti della serata il rapper Icy Subzero, la violinista Laura Marzadori, il soprano Chiara Guerra, il Piceno Pop Chorus, la danzatrice Petra Conti e le due componenti della giuria delle prefinali svoltesi in Calabria, Vera Slepoj e Ida Galati. Madrina dell'evento l'emiliana Gloria Bellicchi, Miss Italia 1998, testimonial d'eccellenza del territorio che ospita l'evento.

Per quanto riguarda la copertura tv, la Rai ha smentito che su Rainews24 ci sarà una diretta dell’evento, ma solo collegamenti e interviste. E’ probabili che l’emittente mandi in onda l’ultima parte dello show con la proclamazione. La serata potrà essere seguita invece in live streaming. L’organizzazione comunicherà a breve come e dove.

Nel corso dello spettacolo, interverranno anche la prima miss autistica, Jennifer Cavalletti e Ileana Garofalo, le due ragazze insignite con il titolo onorifico di Miss Coraggio 2023. Sono già assegnate le fasce minori, comunicate via Facebook.

Rosa Telesca è Miss Talento 2023

Federica Nolla è Miss Simpatia 2023

Aurora Miniaci e Giulia Gerardi sono Miss Personalità 2023

Francesca Bergesio è Miss Guida Sicura 2023

Lucia Cavallo è Miss Creatività 2023

Ilenia Garofalo è Miss e Jennifer Cavalletti sono Miss Coraggio 2023

Chiara Viscillo è Miss Eleganza 2023

Alice Galante è Miss Sorriso MyLamination 2023

Nicole Barbagallo è Miss Framesi 2023

Luna Mariasole Meneguzzo è Miss Cinema Dr. Kleein 2023

Jasmine D’Aniello è Miss Sport Givova 2023

Valentina Riedo è Miss Rocchetta Bellezza 2023

Chiara Avanzi è Miss Miluna 2023