Miriam Leone ha partorito, è nato il figlio Orlando: “Amore infinito”

Roma, 31 dicembre 2023 – Miriam Leone è diventata mamma. La Miss Italia 2008 ha partorito alla luce Orlando, primo figlio dell’attrice insieme al marito Paolo Carullo.

Dopo il matrimonio a settembre 2021 a Scicli, l’attrice aveva annunciato la gravidanza lo scorso agosto.

Ora la notizia più bella: “Il 29 dicembre è nato il nostro bambino… Orlando Leone Carullo. Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… siamo felicissimi”, il post pubblicato su Instagram. La coppia ha quindi deciso di dare il doppio cognome al figlio. Un maschio quindi, per la gioia dei follower che si erano lanciati nei mesi scorsi su pronostici a raffica. Il sesso del nascituro era un mistero anche per mamma e papà: i due avevano difatti dichiarato qualche mese fa a Domenica In di non aver voluto saperlo, per conoscerlo solo il giorno del parto. “Non lo sappiamo ancora, lo vedremo quando arriverà – aveva detto nel salotto di Mara Venier –. Non vedo l'ora. Non do nulla per scontato nella vita, quindi il fatto che questa personcina sia arrivata, così, è un dono, è un grande dono. Mi sento molto fortunata anche per questo”.