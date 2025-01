Mina Settembre 3: anticipazioni della seconda puntata

Roma, 17 gennaio 2025 – La prima puntata della terza stagione della fiction Rai ‘Mina Settembre’ ha raggiunto ascolti da record. Lo show che vede Serena Rossi nei panni dell’assistente sociale napoletana più famosa della tv, nella serata di domenica 12 gennaio ha registrato una media di quasi 5 milioni di telespettatori ed è arrivato al 26% di share (con picchi, sul finire del secondo episodio, del 29%). Un successo annunciato per la serie che, arrivata alla terza stagione, può contare oltre su un ottimo e affiatato cast e una storia forte e coinvolgente, ma anche su un pubblico di spettatori affezionati.

Dove eravamo rimasti

Nel corso della prima puntata di ‘Mina Settembre 3’ il pubblico ha visto la donna reagire alla scomparsa della madre, anche grazie al forte legame istaurato con la zia Rosa. Mina ha, inoltre, sposato Domenico anche per riuscire ad adottare Viola, l’adolescente a cui si è affezionata tanto da considerarla come una figlia. Fiore, una nuova assistente sociale, è infine comparsa al consultorio scegliendo, di fatto, la protagonista come mentore.

Cosa accadrà nella seconda puntata di ‘Mina Settembre 3’

La puntata di domenica 19 gennaio, come sempre, sarà composta da due diversi episodi. Nel primo, Mina e Domenico (Giuseppe Zeno) si preparano ad affrontare la valutazione dell’assistente sociale che dovrà dichiararli idonei o meno ad adottare Viola (Ludovica Nasti). Per questo la donna suggerisce al marito di porre rimedio alla sua prolungata assenza e trascorrere qualche momento in più con la ragazza. Nel frattempo, al consultorio arriva una donna che chiede l’aiuto di Mina e Fiore (Chiara Russo) per comprendere cosa è accaduto a suo figlio che si è rinchiuso nella sua stanza e si rifiuta di uscire.

Nel secondo episodio la protagonista e suo marito devono, invece, dare un’importante notizia a Viola e temono possa sconvolgerla. La ragazza, però, percepisce da subito che qualcosa non va, soprattutto vista la stranezza dei comportamenti assunti dai suoi genitori affidatari. In seguito, Mina accompagna Rosaria (Rosalia Porcaro) al cimitero e le due vedono una donna vandalizzare la tomba della madre di Rosaria. Toccherà a Mina e Fiore scoprire chi è quella donna e cosa c’è dietro quell’atto di violenza. Anche i risvolti sentimentali nello show non mancano: Jonathan (Erasmo Genzini), il fratello di Kevin Ammaturo (uno dei ragazzi aiutati dalle assistenti sociali del consultorio), sembra molto interessato a Fiore.

Dove vedere ‘Mina Settembre 3’

Le puntate di ‘Mina Settembre 3’ vanno in onda ogni domenica su Rai1 a partire dalle ore 21.30 e sono visibili anche su RaiPlay. Lo show, iniziato il 12 gennaio 2025, sarà trasmesso per sei domeniche consecutive.