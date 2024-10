I migliori trattamenti estetici per l’autunno e l’inverno

Con l’arrivo dei primi freddi, il nostro corpo e la nostra pelle hanno esigenze diverse, dovute al cambio di stagione. Le variazioni di temperatura e le condizioni atmosferiche tipiche di questi mesi possono provocare diversi inestetismi, dalla cute secca alla desquamazione, per esempio, per cui è richiesta particolare attenzione. Anche noi, del resto, tendiamo a preferire trattamenti che ci regalino calore, relax e una sensazione di leggerezza mentale, entrando in un centro estetico e lasciandoci alle spalle lo stress quotidiano.

Benefici

L’autunno e l’inverno sono i periodi ideali per prendersi cura della pelle, scegliendo rituali di bellezza che puntano alla prevenzione e al benessere. L'aria più fredda e umida può portare a disidratazione e secchezza cutanea. Alcuni trattamenti specifici possono aiutare a ripristinare l'equilibrio idrolipidico della pelle. Durante questi mesi, inoltre, si è meno esposti ai raggi UV rispetto all'estate, consentendo a scrub esfolianti e creme nutrienti di agire più efficacemente, senza i danni solari.

Trattamenti indicati

Un buon peeling – particolarmente indicato nei mesi freddi – aiuta a eliminare le cellule morte accumulate durante l’estate, rendendo la pelle più liscia e omogenea e preparandola ad altri trattamenti. I fanghi, perfetti per rilassare corpo e mente, contengono minerali essenziali come magnesio e silicio, che aiutano a ridurre l'infiammazione e migliorare tonicità e compattezza dell’epidermide. Le bende calde – meglio ancora se includono estratti di alghe, caffeina o oli essenziali – sono una soluzione efficace per combattere la ritenzione idrica e il grasso localizzato. L’autunno e l’inverno, inoltre, sono i momenti ideali per sottoporsi all’epilazione con il laser, approfittando del fatto che la pelle non è abbronzata. Un ciclo di almeno 10 sedute permette di prepararsi al meglio per la prossima stagione primaverile ed estiva, liberandosi dei peli superflui.

A casa

Oltre alle cure presso un’estetista specializzata o in un centro di bellezza di fiducia, è importante seguire un’adeguata beauty routine anche a casa. Non va mai trascurata l’idratazione quotidiana, con creme nutrienti a base di burro di karité od oli naturali per nutrire adeguatamente la pelle tra un trattamento e l’altro. Naturalmente è bene aiutarsi anche con una corretta alimentazione, preferendo cibi di origine vegetale e bevendo almeno un litro e mezzo o due litri di acqua al giorno. Una o due volte alla settimana andrebbe fatto uno scrub leggero sotto la doccia per prolungare l’effetto del peeling professionale. È piacevole e rilassante concedersi qualche bagno arricchito di oli essenziali per favorire la circolazione e la distensione a livello muscolare.