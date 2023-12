Quali sono i migliori album da regalare a Natale?

Un regalo sempre apprezzato solo l’albero di Natale è senza ombra di dubbio un bel disco, magari, perché no, in un’edizione speciale. Se state cercando il dono adatto per gli amanti della musica qui trovate qualche idea che molto probabilmente faranno piacere ai vostri affetti (ma occhio, ovviamente, ai gusti di ognuno!).

Rumours - Fleetwood Mac

Si tratta di un disco iconico del 1977, perfetta fusione di rock e pop che ha catturato l'immaginazione di milioni di ascoltatori nel corso degli anni. Dai classici come ‘Go Your Own Way’ a ballate toccanti come ‘Dreams’, ‘Rumours’ è un'esperienza musicale completa e un viaggio in un periodo cruciale nella storia della musica Made in USA.

Back to Black - Amy Winehouse

Subito prima di lasciarci (troppo, troppo presto), Amy Winehouse ha regalato al mondo un capolavoro con "Back to Black". Un album soul-jazz vincitore del Grammy e prodotto dal genio di Mark Ronson che cattura l'anima della tormentata artista con canzoni come ‘Rehab’, ‘Love is a losing game’ e ‘Back to Black’. Un capolavoro.

The Dark Side of the Moon - Pink Floyd

Questa pietra miliare della prog del 1973 è un viaggio musicale attraverso suoni psichedelici e testi profondi. Un regalo perfetto per gli amanti della musica più sperimentale.

21 - Adele

La straordinaria e malinconica vocalità di Adele ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Con brani come ‘Rolling in the Deep’ e ‘Someone Like You’, ‘21’ offre un'esperienza emozionante e appagante (sulla stessa lunghezza d’onda sono caldamente consigliati anche i successivi 25 e 30).

Kind of Blue - Miles David

Per chi è alla ricerca di un prodotto dal sapore più spiccatamente jazz, questo gioiellino di Miles Davis è la scelta ideale. Si tratta di un album uscito nel 1959 e un disco immancabile nella collezione di tutti gli appassionati del genere.

Abbey Road - Beatles

È un classico intramontabile dei Fab Four, che vanta la celeberrima copertina sulle strisce pedonali nella stradina dove ancora oggi è presente un prestigioso studioso di registrazione. Contiene hit del calibro di ‘Come together’, ‘Here comes the sun’ e ‘She came in through the bathroom window’.

SOS - SZA

Uno degli album più acclamati da pubblico e critica del 2023 appena trascorso. L’artista rappresenta una nuova fase del r&b contemporaneo, delicato e introspettivo. Include il fortunato singolo ‘Kill Bill’.

Legend - Bob Marley & The Wailers

Se state cercando un regalo che porti ai vostri affetti il calore del reggae, "Legend" è la raccolta definitiva di successi di Bob Marley. Dai ritmi rilassati di "Three Little Birds" alla celeberrima "No woman no cry", questo disco è un'esperienza sonora da ascoltare in loop, senza stancarsi mai.

A Night at the Opera - Queen

Con la voce immortale di Freddie Mercury e la genialità musicale della band, ‘A Night at the Opera’ è un album rock che ha ridefinito i confini del genere. Contiene un pezzo come "Bohemian Rhapsody" , una leggenda della musica ancor prima di essere un semplice singolo.

Random Access Memories - Daft Punk

Questo album dei Daft Punk è una celebrazione della musica elettronica con un pizzico di nostalgia. Con la collaborazione di artisti come Pharrell Williams e del re della dance Giorgio Moroder ‘Random Access Memories’ è un disco perfetto per chi vuole scatenarsi con un groove dal sapore retrò.