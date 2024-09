Michaela DePrince morta a 29 anni, addio alla ballerina simbolo di riscatto: dall’orfanotrofio al successo

Roma, 14 settembre 2024 – Michaela Mabinty DePrince, ballerina classica statunitense del Boston Ballet, che ha partecipato ai video musicali di Beyoncè, è morta a soli 29 anni. L’annuncio tramite un post sul suo profilo Instagram, pubblicato dal suo team. La causa della morte non è stata rivelata.

"Con il dolore nel cuore, condividiamo la perdita della ballerina Michaela Mabinty DePrince, la cui arte ha toccato innumerevoli cuori e il cui spirito ha ispirato molti, lasciando un segno indelebile nel mondo della danza classica e non solo”, si legge nel post. La famiglia ha dichiarato che la sua morte è stata “improvvisa”, aggiungendo: “Michaela ha toccato così tante vite in tutto il mondo, compresa la nostra”.

Michaela DePrince ha vissuto un’infanzia piena di ostacoli, ma è riuscita a passare dalle sofferenze di un’orfana nella Sierra Leone devastata dalla guerra a una carriera ricca di riconoscimenti nel mondo della danza internazionale.

Nata a Kenema nel 1995, DePrince si è trovata in orfanotrofio con la sorella Mia all'età di tre anni, dopo la morte di entrambi i genitori durante la guerra civile. Ha raccontato in alcune interviste di essere stata definita come una “figlia del diavolo” all’interno dell’istituto, perché soffriva di vitiligine – una condizione per cui si hanno alcune zone della pelle depigmentate.

Il post pubblicato sul profilo di Michaela Mabinty DePrince per annunciare la sua perdita (Instagram)

"Fin dall'inizio della nostra storia in Africa, dormendo su un tappetino condiviso nell'orfanotrofio, Michaela (Mabinty) ed io ci inventavamo le nostre opere teatrali musicali e le recitavamo – ha raccontato la sorella in un post condiviso dalla famiglia su Facebook –. Abbiamo creato i nostri balletti. Lei faceva la coreografia, e io ero il compositore e direttore d'orchestra”.

All'età di quattro anni è stata adottata da una coppia americana e si è trasferita nel New Jersey, dove ha iniziato a praticare la danza classica. Dopo il diploma di scuola superiore, DePrince è entrata nella storia come la più giovane prima ballerina del Dance Theatre of Harlem. Durante la sua carriera, si è esibita in tutto il mondo, ha partecipato al videoclip dell’album ‘Lemonade’ di Beyoncé, ed è entrata a far parte del prestigioso Boston Ballet come seconda ballerina solista nel 2021. DePrince ha anche partecipato al programma televisivo ‘Dancing with the Stars’ a 17 anni.

La giovane era anche attiva a livello umanitario: era ambasciatrice dell’organizzazione ‘War Child’, che si impegna a favore dei bambini che vivono in zone colpite da conflitti e violenze. Una condizione che Michaela DePrince ha purtroppo conosciuto da vicino. “Invece di inviare fiori, per favore donate a War Child, un'organizzazione con cui Michaela è stata strettamente coinvolta per molti anni come War Child Ambassador", ha chiesto la famiglia.