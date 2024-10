Meteorite di San Valentino, si chiamerà Matera. L'astrofisico: perché è un caso rarissimo

Matera, 20 febbraio 2023 - Si chiamerà Matera la meteorite di San Valentino caduto alla periferia a nord della città dei Sassi, la notte del 14 febbraio, su un balcone. Lo ha annunciato a Matera, in una conferenza stampa in municipio, Giovanni Pratese, docente dell’università di Firenze. “Quanto accaduto qui ha dell’eccezionale. Non solo è stato osservato il bolide, ma all’osservazione ha fatto seguito il ritrovamento, un caso davvero raro. Inoltre, ne sono stati misurati i parametri e, quindi, la traiettoria e l’orbita”.

Un framnento della meteorite caduta su un balcone di Matera

"Ecco perché è un evento raro"

Daniele Gardiol, referente della rete Prisma dell'Istituto nazionale di Astrofisica, spiega: "Le meteoriti prendono il nome della località e del comune dove cadono, la decisione è della società americana Meteoritical society.

A questo link il sito della Meteoritical Society

Quanti sono le meteoriti in Italia

In Italia, spiega il ricercatore, le meteoriti ritrovate sono oltre 40. Quella di Matera risale a 4,5 miliardi di anni fa. "Ora dovremo studiarla ma sembrerebbe una condrite, meteroriti che provengono dalla fascia principale degli asteroidi".

Cosa ci può far capire la meteorite Matera

Il ritrovamento è di grande importanza perché, chiarisce Gardiaol, "è stata recuperata subito, quindi non è contaminata a differenza di altre trovate per caso. Grazie al calcolo dell’orbita, possiamo risalire al punto dal quale proviene. Sono appena 40 le meteoriti nel mondo che hanno questa caratteristica".

Cosa vuol dire meteorite col pedegree

Tutte informazioni che si sono potute raccogliere grazie alla rete Prisma, "che ha osservato la caduta della meteorite, comne era già successo a Cavezzo, nel Modenese, nel gennaio 2020. Per questo vengono chiamate meteoriti col pedegree".