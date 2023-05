Messaggio da Marte: partita la gara per la decodifica del messaggio extraterrestre

Roma, 26 maggio 2023 - È scattata una vera e propria gara per cercare di decodificare il messaggio che ieri sera è arrivato sulla Terra da Marte. I dati del messaggio extraterrestre sono stati raccolti dai radiotelescopi alle 21.16 ora italiana, sono stati elaborati e sono stati messi a disposizione online sul sito del progetto 'A Sign in Space'. La sfida che sa tanti di esperimento fra scienza, arte e fantascienza nel giro di poche ore è stata raccolta da migliaia di persone da tutto il mondo, anche dall'Italia. L'idea di decodificare il messaggio da Marte, e il conseguente progetto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata dell'artista Daniela de Paulis in collaborazione con Agenzia Spaziale Europea, Seti Institute e Green Bank Observatory.

Il segnale, che simula un messaggio inviato da una civiltà extraterrestre, è stato trasmesso mediante onde radio dalla sonda Trace Gas Orbiter della missione ExoMars, in orbita intorno a Marte. Sulla Terra il segnale "è arrivato intorno alle 21:16 ora italiana ed è durato mezz'ora così come era stato previsto", spiegano gli esperti dell'Inaf. A catturarlo sono stati il radiotelescopio italiano di Medicina (Bologna), gestito dall'Inaf, e due radiotelescopi americani (l'Allen Telescope Array del SetiI Institute, in California, e il Robert C. Byrd Green Bank Telescope), oltre a vari gruppi indipendenti di radioamatori.

I dati raccolti sono stati elaborati durante la notte e nelle prime ore di oggi sono stati resi disponibili online attraverso il sito del progetto. "Al momento lo sforzo di decodifica è incentrato sugli aspetti tecnici del segnale, dunque estrarre il messaggio dai dati ricevuti dai radiotelescopi", spiegano gli esperti dell'Inaf. Il team della Stazione radioastronomica di Medicina ha inoltre selezionato un piccolo estratto del segnale della durata di un minuto e, grazie a un software, lo ha tradotto in suono, in modo da renderlo udibile all'orecchio umano.