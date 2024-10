Mercante in Fiera. Tra passato e futuro

Un tuffo nel passato e uno sguardo al futuro. Si potrebbe sintetizzare così Mercanteinfiera Autunno 2024, il salone internazionale di riferimento dell’antiquariato, del design storico, del modernariato e del collezionismo vintage, che si svolgerà presso la Fiera di Parma da domani fino al 20 ottobre prossimo. Prenderà vita in questi giorni una vera e propria città antiquaria con oltre mille espositori, i quali mostreranno le proprie scoperte a decine di migliaia di visitatori professionali, collezionisti e cultori della memoria.

D’altra parte, i numeri parlano chiaro e non lasciano spazio a dubbi sul fatto che si tratti di un evento unico, tra i più importanti appuntamenti in questo settore su scala europea: oltre 50.000 ingressi a edizione (due all’anno), circa mille presenze espositive, centinaia di oggetti venduti all’estero e più di 6.000 buyer attesi. Ora tutto è pronto per la versione autunnale.

Come per ogni nuovo appuntamento, agli stand e spazi tradizionali in cui perdersi alla ricerca di tesori antichi, opere d’arte, oggetti d’uso comune ormai andati perduti, arredi, mobili e altro ancora, attraversando cinque secoli di stile del gusto, si aggiungono ben tre mostre collaterali, fortemente attese. La prima, da cui resteranno affascinate soprattutto le donne, si intitola ’La forma del profumo: flaconi tra arte e storia’ ed è un tripudio di bellezza, a partire dalle bottigliette che un tempo hanno contenuto i profumi più vari del mondo. Realizzata grazie all’ossessione per questi piccoli oggetti di pregio della collezionista Monica Magnani, la collaterale vedrà l’esposizione di pezzi rarissimi in argilla, vetro, porcellana capodimonte, madreperla, tagua e corozo, regalando al visitatore una carrellata straordinaria, in grado di restituire un fascinoso mix di epoche e tradizioni.

"Mercanteinfiera – spiega la brand manager Ilaria Dazzi, che ha scelto di proporre al pubblico queste mostre collaterali – esprime l’essenza stessa del collezionista, una persona che possiamo davvero dire impegnata in una missione grandiosa: salvare un angolo di mondo, grande o piccolo che sia. Viviamo negli oggetti e gli oggetti dicono di noi, ci raccontano storie. Perciò siamo così ostinatamente impegnati a salvarli e conservarli. Mercanteinfiera è una vera e propria enciclopedia del mondo".

Ne è riprova la seconda collaterale, curiosamente dedicata ai Beatles e realizzata in collaborazione con il Beatles Museum di Brescia, sotto il Patrocinio di Beatlesiani d’Italia Associati. Uomini e donne che immaginano un mondo senza frontiere, come quello cantato da John Lennon in ’Imagine’, potranno immergersi nella vita e nell’arte del gruppo britannico grazie a ’Beatlemania: a spasso nella storia dei Fab Four’, la collaterale pensata per celebrare il sessantesimo anniversario di ’A Hard Day’s Night’ (iconica canzone, album e anche film dei Beatles, in Italia uscito con il titolo di ’Tutti per uno!’).

Non solo passato, però, perché questa edizione autunnale di Mercanteinfiera si distingue anche per una preziosa partnership con l’ESA, da cui è nata una mostra del tutto originale e innovativa. La fiera è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. Per avere ulteriori informazioni cliccare www.mercanteinfiera.it

Chiara Giacobelli