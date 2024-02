Chi è Max Angioni: carriera, curiosità e tour 2024

Max Angioni scalda i motori per la partenza della sua nuova tournée nei teatri, che prenderà il via il prossimo 16 febbraio con uno show fissato al Teatro Nuovo di Ferrara. Tra i personaggi più apprezzati degli ultimi anni, è attualmente noto soprattutto per essere diventato il volto di punta della trasmissione ‘Le Iene’, dove affianca la giornalista Veronica Gentili. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è Max Angioni: la vita e la carriera

Angioni è nato il 3 dicembre del 1990 a Como. Dopo aver completato gli studi alle superiori si è iscritto all’Accademia del Teatro di Milano e al Teatro in centro, affinando le sue doti recitative e sviluppando fin da subito una forte verve comica che l’ha poi aiutato nel corso del tempo a diventare uno dei personaggi più esilaranti del panorama italiano. Pare, tra le altre cose, che da bambino fosse il classico ragazzino che raccontava sempre le barzellette e faceva divertire parenti e amici. Il suo debutto su un palco prestigioso Max Angioni l’ha fatto per la prima volta al celebre Zelig di Milano, nel 2018, lo stesso luogo dove è poi tornato in diverse occasioni negli anni successivi trasformandosi in uno dei protagonisti più apprezzati della trasmissione comica. La consacrazione però è arrivata forse soltanto nel 2020, grazie alla sua simpatica interpretazione del personaggio di Jesus sui social, che gli ha garantito un enorme successo e gli ha aperto la strada per il talent ‘Italia’s got talent’, dove ha partecipato raccontando di essersi annoiato talmente tanto durante la pandemia da aver iniziato a leggere la Bibbia, con un risultato per molti versi inatteso. Max Angioni ha poi preso parte alla seconda edizione di ‘Lol - Chi ride è fuori’ su Amazon Prime, l’esilarante programma dove un gruppo di comici e personaggi del mondo dello spettacolo viene chiuso in una stanza per ore e deve riuscire a resistere più a lungo possibile senza ridere. Archiviata la sua esperienza sulla piattaforma di streaming, dopo essere tornato a ‘Zelig’ con i suoi sketch su Canale 5, Angioni è riuscito a conquistare un ruolo di primo piano a ‘Le Iene’, presentando i servizi e gli ospiti presenti in studio.

Il tour 2024

Si chiama ‘Anche meno tour’ la tournée che nelle prossime settimane porterà Angioni in giro per l’Italia ad incontrare tutti i suoi fan più affezionati. Dopo il già citato doppio appuntamento ferrarese, il comico salirà sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 21 febbraio; l’ultima data della tournée (che tra l’altro ha toccato anche il Belgio e l’Inghilterra) si terrà il prossimo 23 maggio a Bologna. Ma non finisce qui: l’artista ha infatti confermato che molte altre date verranno aggiunte da qui alle prossime settimane. I biglietti, come sempre, sono disponibili sul circuito Ticketone e in tutte le prevendite autorizzate.