Marica Pellegrinelli e William Djoko, dalla nascita del loro amore al fiocco rosa

Dal 2021 la modella Marica Pellegrinelli fa coppia con il dj William Kouam Djoko. I due diventeranno presto genitori. La Pellegrinelli, infatti, ha confermato la notizia della sua dolce attesa durante un’intervista sui social con il settimanale ‘Grazia’. Marica è già mamma di Raffaela Maria, nata nel 2011, e Gabrio Tullio, nato nel 2015, avuti con l’ex marito, Eros Ramazzotti, da cui si è separata nel 2019. A maggio arriverà la sua terzogenita: si sa che sarà una bambina e di secondo nome farà Wilhelmina, un omaggio alla madre di Djoko, scomparsa lo scorso autunno. Il primo nome, invece, è ancora top secret.

Uniti dalla moda

La fine del matrimonio tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti è avvenuta cinque anni fa. Più o meno a ridosso dell’annuncio la modella ha conosciuto William Djoko a un evento di moda, nella settimana dedicata al fashion maschile a Milano, hanno chiacchierato per pochi minuti, ma in quel momento i suoi pensieri erano rivolti ad altro. Attendeva infatti l’annuncio di separazione che avrebbe dovuto dare il cantautore romano, che però aveva alcuni impegni lavorativi e quindi entrambi stavano aspettando il momento giusto. Un paio di anni dopo, però, Marica ha rivisto William in modo casuale e da lì è nata e decollata la loro relazione. Pellegrinelli ha spiegato che sono affini e hanno molte cose in comune, essendo anche coetanei. Si capiscono al volo. Oltre alla moda, a unirli sono anche la passione per i viaggi e l’amore per il ballo.

Eros Ramazzotti

Il matrimonio tra Marica ed Eros Ramazzotti è durato dal 2014 al 2019. Sempre nel corso dell’intervista, la Pellegrinelli ha spiegato che lei e l’ex marito continuano a volersi bene e a crescere insieme, anche da separati, i loro bambini, il cui bene è superiore a tutto il resto. Eros ha le chiavi di casa e si vedono praticamente tutti i giorni. Nella chiacchierata con ‘Grazia’ c’è stato poi un punto che è stato ripreso da varie testate, talvolta isolato dal contesto. È la parte in cui la modella, rispondendo al fatto che in passato molti l’hanno criticata accusandola di approfittarsi della fama dell’allora consorte, ha replicato dicendo che in realtà non è mai andata in tv, non ha fatto interviste e sicuramente non ha mai voluto né cercato di sfruttare l’immagine dell’artista. Lui, dal canto suo, la amava molto, ma, ha detto Marica, non ha mai incoraggiato le sue ambizioni. Inoltre, per quanto riguarda la separazione, la Pellegrinelli ha l’assegno per i bambini e l’usufrutto a vita di un’abitazione, ma tutto è intestato ai figli. Lei, come modella, è una libera professionista con partita Iva, con quel che comporta nel quotidiano. Conserva un bel ricordo del matrimonio, che ritiene essere stato un’esperienza esistenziale enorme. Tuttavia a un certo punto ha capito che desiderava costruire qualcosa di suo, oltre la sua splendida famiglia che continua a renderla orgogliosa.

La malattia

Nell’estate 2023 Marica Pellegrinelli ha raccontato di avere superato un serio problema di salute. Nel luglio del 2022, infatti, si è operata dopo aver trovato un male all’ovaio destro. La modella ha preferito mantenere il riserbo un po’ per discrezione, un po’ per scaramanzia, un po’ perché, una volta superato quel momento, ha avuto una visione più chiara di tutto quanto. Si è sentita grata per aver ricevuto amore e conforto e aver potuto intervenire in tempo. Anche per questo la modella ha ricordato a tutti quanto sia importante fare prevenzione e sottoporsi periodicamente a controlli ed accertamenti, facendo magari una visita in più anziché una in meno.