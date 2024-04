Maria Teresa Ruta a ottobre si sposa (di nuovo) con Roberto Zappulla

È un periodo felice per Maria Teresa Ruta. La conduttrice sta per accogliere il primo nipotino, Noah, che la figlia Guenda Goria aspetta dal compagno Mirko Gancitano. Ma non è questo l’unico motivo di gioia per la presentatrice. Di recente, infatti, in un’intervista televisiva la Ruta ha annunciato le nozze con il partner Roberto Zappulla, produttore discografico. La cerimonia si terrà il 23 ottobre, più o meno negli stessi giorni in cui dovrebbe nascere il piccolo Noah.

Insieme da vent’anni

Per Maria Teresa e Roberto si tratta del dodicesimo sì, ma questa volta la coppia si scambierà le promesse in Italia. Le volte precedenti, invece, i due avevano celebrato le loro nozze in giro per il mondo, a partire dal 2015 in Etiopia fino al 2023 in Guinea. La Ruta e Zappulla si sono conosciuti nel 2006. Stanno insieme da quasi vent’anni. Nonostante la felicità attuale, Maria Teresa, in un’intervista nel programma ‘Storie di donne al bivio’, ha confessato un rimpianto nella loro vita di coppia: il fatto di non aver proseguito nel percorso della procreazione assistita quando desideravano un figlio. Entrambi sono già genitori. La presentatrice è madre, oltre che di Guenda, anche di Gianamedeo. Li ha avuti entrambi dall’ex marito Amedeo Goria, sposato nel 1987. Il produttore, invece, è padre di Manuel, nato dalla sua relazione con Anna Parziale.

In passato la coppia aveva pensato di allargare la famiglia, ma si era fermata per timore che i figli già presenti potessero soffrire. In realtà, anni dopo, sono stati proprio Guenda e Gianamedeo a dire a Maria Teresa che sarebbero stati contenti di avere un fratellino o una sorellina, dal momento che lei è una mamma fantastica.

Una brillante carriera

Il successo di Maria Teresa Ruta nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio con la vittoria della fascia di Miss Muretto di Alassio quando lei aveva appena 16 anni. Successivamente la Ruta ha condotto vari programmi molto popolari come ‘Calcissimo’, ‘La domenica sportiva’, ‘Il processo del lunedì’, ‘Giochi senza frontiere’, ‘Lo zecchino d’oro’, ‘Unomattina’. Ha partecipato all’‘Isola dei Famosi’ nel 2003 (prima edizione presentata da Simona Ventura), a ‘Pechino Express’ nel 2018 (vincendo in coppia con Patrizia Rossetti), e al ‘Grande Fratello Vip 5’, nell’edizione 2020-2021, insieme a sua figlia Guenda. Nel 2023 è stata tra i concorrenti di ‘Tale e quale show’. Maria Teresa è molto seguita anche sul web dove ha spesso dispensato consigli di bellezza e benessere ed è nota per il suo amore per le fiabe per bambini.