Make-up waterproof, guida al trucco a lunga tenuta al mare e in piscina

In estate, il trucco waterproof è un vero alleato di bellezza, anche in giornate calde con temperature e umidità alle stelle. Il make-up resistente all’acqua si applica facilmente e garantisce un effetto impeccabile per tutta la giornata. Grazie alle nuove formule, questi cosmetici durano a lungo e sono perfetti per la spiaggia o per la piscina, così come per escursioni, attività sportive all’aperto, lunghe notti in discoteca.

Viso

Se non si vuole rinunciare a una base viso pulita e ordinata anche alla fine dell’estate e per gli ultimi weekend al mare, al lago o in piscina, i fondotinta waterproof sono indispensabili.

Le formulazioni moderne, leggere e versatili, sono spesso adatte anche per il corpo, e offrono una copertura uniforme e una finitura opaca naturale, anche senza l’aggiunta della cipria opacizzante. Molte aziende, anche quelle che propongono prodotti a costi contenuti, propongono anche blush, fard e terre waterproof. Per una resa a prova di sudore, onde e cloro, si possono applicare sopra un buon primer e, nel caso di texture liquide, conviene usare le dita per farli aderire meglio alla pelle.

Occhi

Al mare o in piscina, gli ombretti in stick cremoso si applicano con facilità e si fissano rapidamente, assicurando una buona durata. Mascara, matite ed eyeliner waterproof sono ideali anche per chi, comunque, trascorre molte ore fuori casa e desidera un make-up senza sbavature. Per quanto riguarda il rimmel, se si hanno ciglia corte, conviene scegliere una formula che offra anche un effetto allungante. Se si hanno, invece, ciglia sottili, è meglio un effetto volumizzante.

Controllando gli ingredienti, è bene orientarsi su prodotti realizzati con ingredienti naturali e nutrienti come la vitamina E o l’olio di argan. Per le sopracciglia si possono usare matite waterproof, leggere e non pastose, perfette per definire le arcate e garantire un risultato naturale. Per una maggiore tenuta, si può abbinare una matita a un gel trasparente fissante.

Labbra

Se si hanno in programma lunghe giornate all’aperto con tanto di tuffi e bagni, serate romantiche e feste fino all’alba, il make-up per le labbra resistente all’acqua è la soluzione giusta. Si tratta di formule opache che possono seccare leggermente le labbra, quindi conviene preparare la pelle di questa zona così delicata facendo un leggero scrub e idratandola correttamente con un balsamo apposito prima di usare matita e rossetto.

Come rimuovere il trucco waterproof

Per rimuovere il make-up waterproof si può usare uno struccante specifico delicato ed efficace nel rimuovere ogni traccia resistente all’acqua. In particolare, l'olio struccante è più indicato per rimuovere trucco pesante o waterproof ed è ideale per chi ha la pelle secca o normale, poiché oltre a detergere nutre e idrata la pelle.

Il burro struccante, invece, dalla consistenza ricca e nutriente, è perfetto per rimuovere un trucco molto pesante e per le pelli mature. L'acqua micellare è facile da usare e non richiede risciacquo, anche se quest’ultimo passaggio è sempre consigliato; è più efficace su un trucco leggero o quotidiano e rispetta la pelle sensibile e soggetta a irritazioni.

Altri consigli

Quando si utilizza il trucco waterproof, ci sono alcuni accorgimenti da mettere in pratica per garantire un risultato impeccabile e duraturo. Prima di procedere con il make-up bisogna stendere sulla pelle una crema idratante leggera e un primer specifico in base alle proprie caratteristiche ed esigenze, in modo da creare una base liscia e uniformata e aiutare il trucco a fissarsi meglio.

Occorre evitare di usare troppi prodotti e di sovrapporre molti strati di trucco. Per le pelli secche ci vogliono prodotti idratanti, per quelle miste e grasse è opportuno puntare su quelli opacizzanti. Dopo aver completato il make-up, si può rifinire il tutto con uno spray fissante di qualità o un’acqua termale.