Magie di AMG. Le supersportive sfidano il ghiaccio

A spasso sul ghiaccio e la neve con le AMG, lo zenit dinamico del prestigio Mercedes. Il colosso di Stoccarda troneggia tra le nevi con la sua gamma ad alte prestazioni del marchio di Affalterbach a Livigno, che ospita la frazione più alta d’Italia, Trepalle a 2.069 metri sul livello del mare. A caccia di primati, in vetta per performance e sostenibilità, concludendo un 2023 che ha visto Mercedes registrare un +14,7% di vendite, con 47.521 unità, e AMG addirittura svettare a un +35% sul 2022 con 2.937 esemplari, il Gruppo della Stella a tre punte ha inaugurato un Luxury Hub all’interno del complesso Mottolino Fun Mountain a Livigno, pronto a ospitare l’edizione 2026 delle Olimpiadi invernali.

Un binomio speciale, anzi trinomio con la ormai onnipresente Autotorino, top dealer dell’auto assoluto in Italia, che punta a fornire esperienze speciali. Come ribadisce Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Experience di Mercedes-Benz Italia: "Da anni presidiamo il territorio della montagna, riservando particolare attenzione alle identità locali, che ci offrono l’opportunità di creare esperienze da vivere tutto l’anno. La partnership con il Mottolino Fun Mountain consente ai partner coinvolti di trarre valore dalle reciproche eccellenze. Portando la tradizione nel futuro, senza mai rinunciare alla propria identità".

Abbiamo avuto un’occasione ideale di saggiare della crema della gamma sportiva, elettrica e termica. In un percorso da Milano e Livigno e nel giacciodromo della località. Su strada con i colossi elettrici, in un lungo percorso, quasi interamente su statale. Partendo dalla grande berlina Mercedes AMG-EQE. L’alter ego a batterie della Classe E, con accumulatore da 90,56 kWh, che può arrivare nella versione 53 4Matic Dynamic Plus fino a 761 cv di potenza, con uno 0-100 km/h in 3,5 secondi e a 533 km di autonomia. Lusso e comfort assoluti, con cambi di passo fulminei e prezzo da 120.880 euro.

Passando per il Mercedes AMG EQE Suv, viaggiando a ruote alte, con le stesse caratteristiche tecniche e un prezzo leggermente superiore (126.980 euro) e chiudendo con l’ammiraglia sportiva, la EQS. Le elettriche extra-lusso e sportive hanno superato la prova, anche della ricarica veloce, senza affanni, riuscendo a recuperare dal 10% all’80% di autonomia in mezz’ora se si fa rifornimento da stalli a corrente continua.

Tale resta la ricetta, come se si facesse il biberon alle vetture. Ogni 200 km circa conviene un rifornimento di 15 minuti da corrente continua, perché alzando il ritmo, ed è facile con delle AMG, in tale distanza si consuma il 50% dell’energia. L’asse sterzante posteriore è un plus eccezionale che rende queste vetture, lunghe 5 metri, agilissime in manovra e precise in velocità.

Nella stupenda cornice del ghiacciodromo di Livigno, beneficiando dell’aiuto e dell’assistenza degli istruttori della Amg Driving Academy, abbiamo saggiato le doti delle AMG termiche e ’compatte’, tra le quali AMG A 45, e C 43, nella pista e nelle prove di ’otto’ e di ’slalom’. L’intera esperienza è stata vissuta nel contesto dello AMG Winter Sporting, programma di apprendimento per saggiare le qualità e utilizzare al meglio le sportive nel contesto più ostico, il ghiaccio.