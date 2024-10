Magia Haribo. Novità golose per la notte delle streghe

Halloween è alle porte, e l’atmosfera si fa sempre più elettrizzante e misteriosa. Grandi e piccini attendono con trepidazione il momento di riversarsi nelle strade travestiti da streghe, fantasmi e creature spaventose, per riempire i loro calderoni con deliziose caramelle e intonare la celebre frase di rito, che anche quest’anno Haribo ha deciso di rendere golosa e divertente grazie ad una delle sue gommose più iconiche, l’Orsetto d’Oro. Tutti pronti quindi: ’Orsetto o Scherzetto?’.

In Italia, Halloween è una ricorrenza sempre più celebrata, che coinvolge adulti e bambini. Haribo – leader mondiale nella produzione di gommose – ha pensato a imperdibili iniziative a tema, in vista della notte più paurosa di sempre. Prima tappa domenica 27 allo lo store dell’azienda allo Scalo Milano Outlet & More dove Haribo organizzerà un evento speciale per tutti, con tanti giochi e attività che renderanno l’atmosfera divertente e magica. Saranno presenti, per i più piccoli, make-up artist e corner dedicati alle foto ricordo in formato Polaroid, per catturare i look più terrificanti della giornata.

E non è tutto. Dal 29 ottobre al 3 novembre un misterioso food truck Haribo si aggirerà per le strade di Milano, per aiutare grandi e piccini a liberarsi da un terribile sortilegio: simpatiche streghe inviteranno i passanti a spezzare la maledizione dei dolcetti qualunque, per trasformarli magicamente nelle loro gommose Haribo preferite.

Per festeggiare la notte più spaventosa che ci sia, immancabili le caramelle Haribo a tema: originali gommose a forma di scheletri, mostri golosi, zucche, pipistrelli e gli speciali Halloween Mix, i multipack con un’ampia varietà di gusti e forme, perfetti per essere donati e condivisi. Con una novità da brivido: le Haribo vampiri, golose caramelle spaventosamente divertenti. Con la loro forma di pipistrello e l’irresistibile combinazione di frutta (ciliegia, mela, limone) e liquirizia in un’unica gommosa, le Haribo Vampiri conquisteranno certamente gli appassionati, pronti a vivere un’esperienza di gusto giocosa, all’insegna della felicità fanciullesca.

Fino al 3 novembre, presso i punti vendita aderenti, acquistando 3 confezioni di caramelle Haribo, sarà possibile ricevere subito in regalo l’imperdibile shopper personalizzata ’Orsetto o Scherzetto?’ Haribo, per collezionare tante golosità. Ma non finisce qui! I più fortunati che caricheranno sul sito www.hariboconcorsi.it lo scontrino d’acquisto, potranno vincere ogni giorno oltre ad un’ampia fornitura di gommose, un set con quattro stampi in silicone a forma di Orsetto d’Oro Haribo per creare irresistibili dolci da paura.

Inoltre, sempre fino al 3 novembre, un treno della metropolitana M5 di Milano, interamente personalizzato con la campagna ’Haribo Orsetto o Scherzetto? Liberati dalla maledizione del dolcetto qualunque’ si aggirerà nei sotterranei della città, pronto per far immergere i viaggiatori in un’atmosfera spaventosamente misteriosa. In alcune fermate della M5, infatti, verranno distribuite a tutti golose caramelle Haribo, per regalare attimi di pura gioia e spensieratezza.