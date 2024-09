Morta Maggie Smith: da Titanic a Harry Potter, la storia e la carriera

Roma, 27 settembre 2024 – L'attrice britannica Maggie Smith, nota per i suoi ruoli nei film di Harry Potter, Titanic e Downton Abbey, è morta all'età di 89 anni, secondo quanto dichiarato dalla sua famiglia.

I figli Toby Stephens e Chris Larkin hanno rilasciato una dichiarazione: “È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith. Si è spenta serenamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre. Persona estremamente riservata, è stata con gli amici e la famiglia fino alla fine. Lascia due figli e cinque amorevoli nipoti che sono devastati dalla perdita della loro straordinaria madre e nonna”.

Maggie Smith era una delle più apprezzate attrici della sua generazione: nel corso della sua lunga carriera aveva interpretato alcuni personaggi molto amati, tra cui l’iconica professoressa Minerva McGranitt nei film di Harry Potter e la contessa Violet Crawley nella serie tv Downton Abbey.

Il suo debutto avvenne nel 1955 come attrice televisiva e nel 1958 ottenne il primo ruolo da protagonista del film ‘Senza Domani’. Negli anni ‘90 partecipò al celebre film ‘Sister Act - Una svitata in abito da suora’ e al suo sequel ‘Sister Act 2 - Più svitata che mai’, nel ruolo della Madre Superiora del Convento, a fianco di Whoopi Goldberg nei panni di una scatenata (e improvvisata) suora.

Negli anni 200 veste i panni della professoressa Minerva McGranitt in tutti i film della saga di Harry Potter, divenendo un’icona anche per le nuove generazioni.

L’attrice vinse un primo premio Oscar nel 1970 per la sua interpretazione in La strana voglia di Jean e un secondo nel 1979 come attrice non protagonista in California Suite. Inoltre, nel corso della sua carriera, ha raccolto tre Golden Globe, cinque premi BAFTA, cinque Screen Actors Guild Awards, quattro Emmy Awards e un Tony Award per il suo lungo impegno in campo teatrale.