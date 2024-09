Maggie Smith dietro le quinte. Dalla chemio durante Harry Potter a quella seconda occasione in amore

Roma, 27 settembre 2024 – L'attrice Maggie Smith è morta venerdì all'età di 89 anni. Conosciuta per i ruoli della professoressa Minerva McGranitt nella saga di Harry Potter e della contessa Violet Crawley nella serie tv Downton Abbey, è stata una della attrici più apprezzata della sua generazione.

Ecco alcune curiosità che hanno caratterizzato la vita e la lunga carriera di un’attrice così iconica.

Maggie Smith nel 2012 (immagine d’archivio)

I suoi genitori non erano favorevoli alle sua aspirazioni da attrice

I genitori di Maggie Smith erano tecnici di laboratorio all’Università di Oxford e l’interesse della figlia per la recitazione e il teatro sono stati una sorpresa per loro. In un’intervista all’Evivng Standard, Smith ha raccontanto che in realtà di esserne rimasta lei stessa stupita: “Onestamente, non so da dove sia venuta questa urgenza”.

La madre dell’attrice pensava che la giovane Maggie avrebbe docuto seguire le orme dei suoi genitori e dubitava che potesse avere una carriera di successo nel mondo della recitazione “con quella faccia”.

Ha sposato la sua vecchia fiamma

Dopo il primo matrimonio di Maggie Smith con Robert Stephens, durato dal 1967 al 1975, l’attrice si è risposata – lo stesso anno – con il commediografo Beverly Cross. I due si erano già frequentati in precedenza e lui le aveva chiesto di sposarlo 20 anni prima, senza successo.

La coppia è rimasta fedele l'uno all'altra fino alla morte di Beverley, nel 1998, e Maggie ha raccontanto al New York Times di quanto fosse grata di aver avuto una seconda possibilità in amore: “Sono straordinariamente fortunata. Quando incontri di nuovo qualcuno che avresti dovuto sposare fin dall'inizio, è come un copione. Questo tipo di fortuna è troppo bella per essere vera”.

Preferiva il palcoscenico allo schermo

Nonstante il grande pubblico la ricordi soprattutto per i suoi ruoli in Harry Potter e in Downtown Abbey, Maggie Smith ha dichiarato di preferire il teatro. “Sono profondamente grata per il lavoro svolto in Harry Potter e in Downton, ma non è stato quello che si può definire soddisfacente. Non sentivo di recitare in quei ruoli, – ha dichiarato all'Evening Standard – volevo tanto tornare sul palcoscenico perché il teatro è fondamentalmente il mio mezzo preferito”.

Non riguardava le sue performance sul grande schermo

Nonostante la sua carriera, Maggie Smith non riusciva a riguardarsi sullo schermo. Durante una conversazione con il giornalista Mark Lawson per Radio Times, la star aveva spiegato con autoironia: “Penso che sia perché non puoi davvero farci nulla. A teatro almeno puoi pensare che domani sera farò un altro tentativo, ma sullo schermo è per sempre”. E aveva aggiunto: “È strano vedersi, anche gli specchi sono complicati!”.

Ha superato i suoi problemi di salute senza smettere di lavorare

Nel 1988 Maggie Smith ha ricevuto la diagnosi della malattia di Graves, una malattia cronica causata da una tiroide iperattiva, che l’ha costretta a sottoporsi a radioterapia e interventi chirurgici. Nel 2007 l’attrice ha anche rivelato di avere un cancro al seno e di essersi sottoposta alla chemioterapia durante le riprese del sesto film della saga di Harry Potter: la terapia non le ha impedito di continuare a lavorare e in seguito la star si è ripresa completamente.