L’ultimo saluto a Roberto Cavalli: "Uomo generoso"

Basilica di San Miniato al Monte gremita per il funerale di Roberto Cavalli, lo stilista fiorentino scomparso venerdì scorso all’età di 83 anni. Un lungo e accorato applauso, tra la commozione dei parenti e di molti intervenuti, ha salutato l’ingresso in chiesa del feretro, ricoperto di rose rosse e accompagnato da una foto in bianco e nero dello stilista. Molti i rappresentanti del mondo della moda , come Toni Scervino, Leonardo Ferragamo e Sandro Fratini, ma anche del mondo dello spettacolo con Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Afef Jnifen, o Paolo Ruffini. Cavalli è stato accompagnato in basilica per il suo ultimo viaggio dalla compagna Sandra Bergman Nilsson, dalle due ex mogli Silvana Giannoni ed Eva Duringer, e dai figli Tommaso, Cristiana, Robert, Rachele, e Daniele insieme al piccolo Giorgio di un anno. Il celebrante, padre Bernardo Gianni, ha ricordato nell’omelia "l’incontenibile generosità" di Cavalli, e "le sue straordinarie creazioni stilistiche".