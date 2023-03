Traute Leferentz, l'ultima Rosa Bianca che sfidò Hitler

Traute Lafrenz, morta negli Stati Uniti a 103 annic

Solo a cento anni, Traute Lafrenz è stata decorata con la Bundesverdientkreuz, la croce di cavaliere, onorificenza diversa dalla nostra, che premia appena una dozzina di persone all’anno. Frau Traute è scomparsa lo scorso 6 marzo a 103 anni, era l’ultima della Rosa Bianca, il piccolo gruppo di giovani che in piena guerra sfidò Hitler denunciando i crimini del nazismo, e che pagarono con la vita. "È un’eroina della libertà e dell’umanità", disse il presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmaier, che le appuntò sul petto la medaglia. "Perché ha fatto parte di quei pochi tedeschi che ebbero il coraggio di opporsi, e di ascoltare la voce della coscienza e di opporsi alla dittatura". Perché dové attendere di compiere un secolo per venire premiata? "Noi giovani anche dopo la sconfitta del III Reich venivamo giudicati da molti tedeschi come traditori della patria". Un giudizio negativo anche per i congiurati del 20 luglio 1944, che tentarono di uccidere il Führer. Erano militari e tradivano l’antico comandamento che risale a Lutero: bisogna obbedire agli ordini, giusti o sbagliati. Ed erano giudicati male Willy Brandt, fuggito in Norvegia a 19 anni, all’avvento di Hitler, e tornato in patria con la divisa norvegese, da nemico. E...