Chi è Grazia Letizia Veronese, vedova di Lucio Battisti. Una vita lontano dai riflettori

Roma, 16 settembre 2023 - Grazia Letizia Veronese, 80 anni, vedova di Lucio Battisti, una vita lontano dai riflettori ma non dalle polemiche. Più volte, infatti, è stata percepita come una Yoho Ono italiana. E non solo per la riservatezza. Perché nel corso degli anni il suo nome è stato spesso accostato alla separazione del cantautore dal paroliere Mogol, avvenuta nel 1980. Il parallelismo è con il ruolo sempre attribuito alla compagna di vita di John Lennon, che avrebbe influenzato lo scioglimento dei Beatles. E proprio “al ragionier Giulio Rapetti” la donna, che vive a Rimini, ha appena indirizzato una lettera aperta molto polemica. Rimproverandolo: parli sempre di lui ma da te solo cause.

Una lunga battaglia legale

Questioni legali, una lunga guerra per i diritti d’autore. La signora Veronese Battisti in questi anni ha bloccato spesso iniziative, convinta di difendere così la memoria e il nome del marito da iniziative che non considerava all’altezza di quel ‘brand’. Ma è stata spesso criticata per questo.

La storia d’amore

Grazia Letizia Veronese e Lucio Battisti sono stati sposati per 22 anni, dal 1976 alla morte dell’artista, nel 1998. Si erano conosciuti al festival di Sanremo nel 1968. Lei, nata a Limbiate, in Brianza, aveva 25 anni. Il fidanzamento un anno dopo, le nozze dopo sette anni, quando diventano una delle coppie più celebri della musica italiana. Vita e lavoro, lontani dai riflettori. C’è la sua firma, con lo pseudonimo di Velezia, nell’album ‘E già’, che inizia la nuova stagione di Battisti, il dopo Mogol.

Cosa fa oggi Grazia Letizia Veronese

La vedova di Battisti, paroliera e compositrice, vive a Rimini, con il figlio Luca Carlo Filippo. Tra le tante polemiche che l’hanno accompagnata c’è anche la decisione di traslare la salma del marito da Molteno a San Benedetto del Tronto, facendolo poi cremare.