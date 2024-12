Luci e decorazioni. Santa Claus al Parco

La neve ha imbiancato molte località italiane e Gardaland Resort ha dato il via a Gardaland Magic Winter, accogliendo tantissimi visitatori per trascorrere momenti speciali insieme alla famiglia e agli amici.

Il Parco si è trasformato in un meraviglioso scenario invernale, tra luci scintillanti, decorazioni natalizie e un programma ricco di esperienze coinvolgenti per grandi e piccoli. Le attrazioni del Parco - dalle fantasy dedicate ai più piccoli, alle adventure fino alle adrenaliniche - restano le protagoniste anche durante la stagione più fredda, regalando brividi invernali unici e momenti di puro divertimento per tutti i visitatori di tutte le età.

Prima fra tutte l’iconica

attrazione Mammut, con i temerari a bordo circondati da un tocco di magia invernale.

Per chi invece desidera immergersi completamente nello spirito delle feste con esperienze intramontabili, il Parco propone un palinsesto di spettacoli a tema, street animation lungo i viali decorati, l’incontro con Babbo Natale nella sua accogliente baita e una scenografica pista di pattinaggio, impreziosita da Music On Ice: una coinvolgente orchestra dal vivo.