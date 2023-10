Luce! fa festa. Con il prof influencer

Conto alla rovescia per la festa di Luce!. Il sito del Gruppo Monrif–QN interamente dedicato all’unicità e all’inclusione rinnova l’appuntamento con la sua community il 21 ottobre nello storico Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze: si parlerà di diritti civili, sostenibilità, lavoro, disabilità e parità di genere; storie, grandi inchieste e opinioni con i personaggi che cambiano in modo positivo il nostro Paese.

Tra i tantissimi ospiti, protagonisti dello spettacolo come Drusilla Foer, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Nina Zilli, Daniele Silvesti, con il prof influencer Vincenzo Schettini (foto) e personalità quali Giuliano Amato e il ministro Giuseppe Valditara che aprirà l’evento con un incontro con gli studenti. Già sold out la prima parte dell’evento; online è ancora possibile iscriversi per gli ultimi posti pomeridiani disponibili (www.luce.newsfestival2023).