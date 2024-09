Lucca Comics fra Puccini e i grandi del fumetto

Papini

"Il fumetto è la chiesa al centro del villaggio, e lo è sempre stato": il direttore di Lucca Comics & Games, Emanuele Vietina, sintetizza così la centralità della letteratura disegnata presentando a Milano al Teatro Gerolamo il programma dell’edizione 2024 (dal 30 ottobre al 3 novembre) e il villaggio è quell’universo variegato e creativo che il festival riesce a raccogliere e a far esprimere. Un modo per sottolineare che, anche se si sa che Lucca Comics & Games non è “solo“ fumetto, per il nome che porta e per la sua storia quella che i francesi chiamano la “nona arte“ non può che avere un ruolo centrale.

Come ogni anno il “villaggio“ della manifestazione è ricchissimo di proposte culturali e ludiche, partendo dall’immancabile omaggio a Giacomo Puccini (nell’anno del centenario) firmato da un grande autore giapponese, il visionario Yoshitaka Amano del quale è stato svelato anche il secondo poster “pucciniano“ (Madama Butterfly, il primo era dedicato a Tosca) in attesa del terzo atto svelato solo all’inizio del festival. Dopo Lucca, Amano sarà protagonista dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano con la prima retrospettiva che celebra i suoi 50 anni di carriera.

Tornando al programma del festival, che vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Luce!) come media partner, impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate, ci sarà una sorta di giro del mondo degli autori di fumetti, appunto. Citiamo, tra i tanti italiani, Fumettibrutti, Leo Ortolani, Giacomo Bevilacqua, Fraffrog, la nuova avventura di Valentina (l’eroina creata da Crepax) scritte e disegnate da Sergio Gerasi. Attesissimo come sempre l’incontro sulle novità della Sergio Bonelli Editore, mentre la casa editrice Tunnel compie venti anni e festeggia con Paco Roca e le battute di Pera Toons.

Molto rappresentata la produzione franco-belga. Per esempio Brice Cossu, Alexis Sentenac e Xavier Dorison (Edizioni BD e J-POP Manga) con il volume Goldrake, seguito ufficiale della serie di Go Nagai. Gli appassionati di fumetto franco-belga potranno godersi la mostra sulla rivista Metal Hurlant.

Ricco il parterre di statunitensi (citiamo Daniel Clowes e Craig Thompson) mentre ai mangaka già annunciati nei mesi scorsi (Gou Tanabe, Yuto Tsukuda, Shun Saeki, Akane Torikai, Usamaru Furuya, Shintaro Kago,, Atsushi Kamijo) se ne aggiungono altri, tra i quali Kyoutarou Azuma (disegnatore di Tenkaichi e di Versus), Baron Yoshimoto, Yamada Sansuke.

Tanto fumetto, dunque, ma come sempre tanti giochi di tutti i tipi: di ruolo, da tavolo, elettronici e via dicendo, con celebrazioni di anniversari importanti. I 40 anni di Tetris, ma soprattutto i 50 anni di Dungeons & Dragons. Per la prima volta sarà esposta la Koder Collection, con capolavori originali nella mostra: “Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art”. Sarà curata da Jon Peterson, uno dei più importanti storici del gioco, e da Jessica Lee Patterson, storica dell’arte che dal 2022 lavora alla catalogazione della collezione: i due saranno presenti nei giorni della manifestazione. La mostra sarà accolta dalla Chiesa dei Servi. Per lasciare una traccia permanente nella città del gioco per antonomasia l’amministrazione comunale di Lucca intitolerà il sotterraneo del baluardo San Paolino a Gary Gygax e Dave Arneson, creatori di Dungeons & Dragons.

Al centro del Padiglione Carducci anche i giochi di carte collezionabili. Per Magic: The Gathering, il primo trading card game, torna infatti la Magic Alley che ospiterà dieci artisti di fama internazionale. E poi tanto altro: dai cosplay alle canzoni di Cristina D’Avena e a quelle dei Timoria, dal fumetto sull’atletica (con la presenza degli azzurri Fabbri, Iapichino e Gerevini) al ritorno di Dragon Ball, dalle anteprime cinematografiche alla letteratura fantasy, dai Gormiti allo spazio di 70 tavoli per i giocatori. La grande festa nel villaggio della fantasia.