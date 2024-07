Louis Tomlinson, la trasformazione negli anni dopo l’addio agli One Direction

Il tempo che passa è una delle poche cose che accomuna tutti quanti gli esseri umani. Poi, per qualcuno lo scorrere degli anni è più clemente mentre per altri più evidente. Ma l’età che passa, giorno dopo giorno, è inevitabile. E lo sanno anche le fan di Louis Tomlinson, ex membro dei One Direction e oggi cantante solista. Il suo nuovo look ha conquistato le fan. Ecco perché.

Louis Tomlinson affascina con i primi capelli grigi

Il cantante è stato immortalato mentre si trovava a Glastonbury non per esibirsi sul palco del festival musicale bensì come semplice spettatore, insieme agli amici più stretti. E mentre si trovava lì, si è ricordato dell’imminente partita dell’Inghilterra per gli Europei 2024. A quel punto la star, vedendo che non era presente uno schermo adatto per guardare la nazionale britannica, è uscito ed è andato a comprare un televisore per poter vedere, con la sorella e amici, la partita che si disputava quella sera. Ma, oltre a questo racconto che ha incuriosito, è sicuramente il suo nuovo look ad aver fatto parlare di lui.

Il cantante, infatti, aveva diversi capelli grigi, ben visibili. Il tempo passa anche per l’ex componente dei One Direction mentre le fan si sono divise, tra chi apprezzava questa nuova era trovandolo ancora più affascinante e chi, invece, ammetteva di sentire un po’ di malinconia e nostalgia nel comprendere quanti anni siano passati dal massimo successo della boyband (“Non ero pronta a vedere Louis con i capelli grigi! Mi rendo conto che tutti invecchiamo, ma il mio vecchio cuore da teenager ha dei sussulti”). Era marzo 2016 quando la band iniziò una pausa a tempo indefinito. Da allora, ognuno di loro ha tentato una carriera solista, per primo Zayn Malik che aveva abbandonato i One Direction nel marzo dell’anno precedente.

La carriera solista di Louis Tomlinson

Nato il 25 dicembre 1991 a Doncaster, South Yorkshire, Louis Tomlinson ha fatto l’audizione a X Factor Uk nel 2010 e, sotto consiglio di Nicole Scherzinger, giudice ospite, si unì a Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne e Harry Styles per formare i One Direction. Arrivarono solamente terzi nella categoria gruppi e Simon Cowell diventò il loro mentore, portandoli al successo prima nel Regno Unito e poi a livello internazionale, anche oltre i confini europei. Dopo aver fatto parte della band, ha fatto passare 4 anni prima di pubblicare il suo primo disco solista, “Walls”, uscito il 31 gennaio 2020 e dal quale sono stati estratti 5 singoli: "Two of Us", "Kill My Mind", "We Made It", "Don't Let It Break Your Heart" e "Walls”. Ha avuto un buon successo di critica e pubblica, riuscendo ad entrare anche nella posizione 9 della Billboard 200. Il suo secondo album, “Faith in the future”, ha visto la luce due anni dopo, nel novembre 2022. Ha debuttato alla numero 1 nel Regno Unito (la sua prima volta, dopo il quarto gradino del disco d’esordio) e alla numero 5 in America. A maggio dell’anno successivo è partito in tour e si è esibito in Italia in due date, ad ottobre del 2023, a Torino e Bologna.