L’invenzione di noi due, il film esce al cinema il 18 luglio 2024

Esce nei cinema italiani il 18 luglio 2024 “L’invenzione di noi due”, con la regia di Corrado Celon, e con Lino Guanciale e Silvia D’Amico come protagonisti principali della pellicola. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Matteo Bussola. A seguire tutte le anticipazioni e le curiosità.

Anticipazioni su “L’invenzione di noi due” e il successo del libro di Matteo Bussola

“Cominciai a scrivere a mia moglie dopo che aveva del tutto smesso di amarmi” così inizia il romanzo, in maniera efficace e diretta, fin dalle prime righe. Al centro della trama di “L’invenzione di noi due” c’è la storia di Milo e Nadia. I due sono sposati da ben quindici anni ma, ad un certo punto, Milo si rende conto che la moglie non lo desidera più come un tempo. La donna non lo guarda, non sembra ascoltarlo, non gli racconta e condivide quasi più nulla con lui. È proprio a questo punto che l'uomo decide di scrivere alla moglie, Nadia, fingendo di essere un altro uomo. In quel modo darà inizio ad una corrispondenza segreta che porterà entrambi a svelarsi e dimostrarsi come mai avevano fatto prima d’ora. Ma il vero problema sorge col passare del tempo. Pian piano l’uomo vede Nadia riaccendersi. Se da un lato ne è felice, arriva però anche la gelosia. Milo comprende di essere in trappola e che è lui stesso il fautore di questa situazione impossibile da gestire. Come può salvarsi – e salvare il matrimonio - se si è trasformato nel suo stesso avversario capace di rendere nuovamente serena, curiosa e vitale la moglie? Insieme ai due protagonisti principali, Lino Guanciale – nei panni di Milo - e Silvia D’Amico – che interpreta il ruolo di Nadia- troviamo un ricco cast composto anche da Francesco Montanari e Paolo Rossi. Il soggetto e la sceneggiatura del film sono a cura di Federico Fava, Valentina Zanella, Matteo Bussola, Paola Barbato mentre la produzione è di Nicola Fedrigoni e Valentina Zanella. Come già anticipato, “L’invenzione di noi due” è tratto dal romanzo omonimo di Matteo Bussola. Lo scrittore, nato il 14 novembre 1971, ha cominciato la sua carriera da fumettista, collaborando anche con Sergio Bonelli Editore e con la Star Comics. Parallelamente, ha iniziato a scrivere con la sua prima pubblicazione risalente al 2016, dal titolo “Notti in bianco, baci a colazione”, diventato a sua volta un film alcuni anni dopo, nel 2021. Fu un successo editoriale con traduzioni anche in Spagna, Germania e Stati Uniti. Nel 2017 è la volta di “Sono puri i loro sogni. Lettera a noi genitori della scuola” mentre l’anno seguente esce nelle librerie “La vita fino a te”. Dopo un’assenza di un paio d’anni, Matteo Bussola torna con “L’invenzione di noi due”, nel 2020. Da allora seguono altri quattro libri con la sua firma: “Il tempo di tornare a casa” (2021), “Il rosmarino non capisce l’inverno” (2022), “Un buon posto in cui fermarsi” (2023) e, infine, “La neve in fondo al mare”, uscito proprio quest’anno, nel 2024.