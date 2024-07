“Tanno”, il primo fumetto di Giovanni Lindo Ferretti debutterà al Lucca Comics

Roma, 4 luglio 2024 – “Somiglia il mio vedere all’occhio dei cavalli – cantava Giovanni Lindo Ferretti nel 1996, anno d’uscita dell’album “Linea Gotica”, dei C.S.I. – Cieco da distorsione nell’immediato fronte”. La canzone, “Io E Tancredi”, era dedicata al cavallo del cantautore – o “cantore”, come si definisce lui – con cui ha sempre avuto un rapporto speciale. Ed è quello stesso cavallo a diventare il protagonista del primo fumetto di Ferretti, “Tanno”, in uscita il prossimo ottobre per saldaPress, in occasione del “Lucca Comics and Games 2024”.

“Per saldaPress si tratta di uno dei libri più importanti di quest’anno, un graphic novel che ci porta a collaborare con un grande cantante e artista che amiamo molto” afferma Andrea G. Ciccarelli, direttore editoriale della casa editrice. Ferretti è un’icona della musica italiana, fondatore dei CCCP – Fedeli alla linea, la cui recente reunion ha avuto enorme successo, e dei C.S.I. Nell’opera, realizzata in collaborazione con il disegnatore Michele Petrucci, l’artista si racconta tra vita pubblica e vita privata, tra palcoscenici e luoghi della sua infanzia, musica e amore per i cavalli. “Tanno” è il nomignolo di Tancredi, ed è proprio raccontando il legame con il suo cavallo che Ferretti invita chi legge nel suo mondo interiore.

Dopo il successo del film “Kissing Gorbaciov” (2023), al quale è seguita la mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024” a Reggio Emilia che ha dato poi vita alla tournée ancora in corso, Ferretti ha scelto il fumetto per raccontare la sua dimensione più intima. “Una personalità magnetica e di rottura – lo definisce Ciccarelli – ancora una volta, ha deciso di mettersi in gioco con questo libro ricco di stupore, fatica e tenerezza”.