L’archivio Camilleri gratis online. Aspettando le sue lettere inedite

Poesie e racconti, saggi, articoli, interventi pubblici di varia natura; regie teatrali a partire dai primi anni ‘50; i lavori in Rai come regista di prosa radiofonica e come delegato alla produzione, fotografie e audiovisivi: le preziose carte edite e inedite di Andrea Camilleri, custodite nell’archivio dello scrittore, sono da ieri consultabili gratis attraverso una piattaforma online organizzata in diverse sezioni: https://archivio.fondoandreacamilleri.it/.

Intanto c’è grande attesa per l’arrivo in libreria, all’inizio di novembre, dell’epistolario inedito Mamma carissima, papà caro, curato da Silvano Nigro in collaborazione con la famiglia e il Fondo Camilleri, con lettere scritte tra il 1949 e il 1961 da un giovane Camilleri che racconta i suoi incontri con Genet, Sartre, Anna Magnani, Vittorio De Sica e tanti altri, raccolte in un volume di quasi 400 pagine da Sellerio (anteprima il 19 ottobre alla Buchmesse di Francoforte).