Il valzer degli addii: morta la vedova di Milan Kundera

Parigi, 15 settembre 2024 – Vera Hrabankova, vedova dello scrittore Milan Kundera, è morta sabato 14 settembre a Parigi all'età di 89 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato da Michal Fleischmann, ambasciatore della Repubblica Ceca in Francia, con un comunicato, sottolineando che "la signora Vera Kunderova ha mantenuto vivo il ricordo del famoso scrittore franco-ceco fino all'ultimo momento. Durante gli ultimi anni della sua vita, è stata il suo sostegno incrollabile e la sua amorevole infermiera".

Milan Kundera, scomparso all'età di 94 anni l'11 luglio 2023 a Parigi, è l'autore di celebri romanzi come "L'insostenibile leggerezza dell'essere", "Il libro del riso e dell'oblio" e "Il valzer degli addii". Schierato apertamente a favore della cosiddetta "Primavera di Praga", nel 1975 fu costretto a lasciare la Cecoslovacchia ed emigrare in Francia: dopo che il regime comunista gli tolse la cittadinanza cecoslovacca, ottenne quella francese nel 1981.

Dopo la morte del marito, Vera ha protetto con fervore i suoi desideri. "La sua opera appartiene alla letteratura, il suo corpo appartiene a me", aveva detto. Giovedì scorso, ha rivelato l'ambasciatore Fleischmann, la vedova aveva "invitato i suoi più cari amici francesi e cechi a una piccola riunione. Era stanca, ma non le sfuggiva nulla. Abbiamo parlato di Milan. Si è commossa. L'ultimo desiderio di Milan Kundera e Vera Kunderova era che le loro urne fossero trasferite a Brno. Questo avverrà. La Biblioteca Milan Kundera di Brno è opera sua". "Con Vera Kunderova, la Repubblica Ceca perde una grande personalità che ha accompagnato e ispirato il lavoro di Milan Kundera con la sua conoscenza della letteratura mondiale e del mondo", ha concluso l'ambasciatore. Cordoglio è stato espresso dall'editore francese del romanziere, Gallimard. "Formando una coppia affiatata con il marito, Vera ha vegliato su di lui fino all'ultimo giorno e ha lavorato in modo ammirevole per far sì che i suoi romanzi e le sue opere critiche raggiungessero il mondo", ha detto l'editore Antoine Gallimard. Vera Hrabankova era una presentatrice televisiva quando nel 1967 sposò Milan Kundera. Dopo la 'Primavera di Praga' del 1968, Hrabankova fu licenziata. In seguito emigrarono insieme a Parigi, dove da allora hanno sempre vissuto.