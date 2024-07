I lettori vogliono il lieto fine: è il romance il genere del 2024

Roma, 16 luglio 2024 – Una volta il “romance”, o romanzo rosa, non era che un genere di nicchia, quello che occupava i posti degli scaffali nell’angolo in fondo alle librerie. Libri scritti da donne, “per donne”, nella maggior parte dei casi – probabilmente il motivo alla base di un pregiudizio storico che ha sempre declassato il genere, e che tutt’ora porta i romanzi fantasy delle autrici a essere classificati come “young adult”, a differenza degli “high fantasy” scritti dagli uomini. Ma le cose stanno cambiando. Secondo il New York Times, il romance è il genere più venduto nel 2024, trend che sembra coinvolgere moltissimi paesi, tra cui l’Italia, dove sta spopolando il “romantasy”.

Tutto è iniziato durante la pandemia. Per combattere l’isolamento e la solitudine, i lettori avevano bisogno di evadere, e avevano bisogno di farlo con una storia a lieto fine – quel “happily ever after” che gli riconsegnasse un po’ di speranza. E quale genere meglio del romance poteva soddisfare questo desiderio? Da allora, il trend non si è mai fermato, e con l’arrivo del BookTok e dei “book influencer”, nel 2022 è ufficialmente decollato. In America, il passaggio al romance non si sta manifestando solo come un cambiamento nei gusti dei lettori: si tratta di un vero e proprio cambiamento culturale, secondo il NYT, che si riflette sul mercato. Autrici come Sarah J. Maas (“La corte di rose e di spine”, Mondadori, 2019), Emily Henry (“Romanzo d’estate”, HarperCollins, 2017), Colleen Hoover (“Heart bones”, Sperling & Kupfer, 2024) e Rebecca Yarros (“Le parole che mi hai lasciato”, Sperling & Kupfer, 2024) dominano le classifiche dei bestseller. Il fenomeno è talmente forte che negli USA si sta verificando un’ondata di aperture di piccole librerie indipendenti che vendono esclusivamente romanzi rosa.

Secondo gli ultimi rapporti dell’AIE (Associazione Italiana Editori), l’Italia non è da meno. Tra il 2019 e il 2023, gli acquisti di romanzi rosa sono più che raddoppiati, e anche nel 2024 il romance ha superato i numeri di vendita dell’anno precedente. E non solo. Nel BookTok italiano è esploso il sottogenere del “romantasy”, un mix di romance e fantasy in cui storie di fate, cavalieri, regine, orchi e draghi si mescolano a storie d’amore con scene particolarmente piccanti – le scene di sesso sono una caratteristica principale dei romantasy, che vengono classificati su una scala da zero a cinque peperoncini in base a quanto sono “hot”. Il termine “romantasy” fu coniato proprio per descrivere il genere di Sarah J. Maas verso la fine del 2022, a ben 7 anni dal debutto di “La corte di rose e di spine”, uscito negli USA nel 2015. Con oltre 200mila video e milioni di visualizzazioni, l’hashtag #romantasy sembra suggerire che sarà questo il genere in cima alle classifiche del 2024.

Caratterizzati da un’estetica molto femminile – copertine rosa, motivi floreali e font eleganti – i romanzi rosa hanno un’enorme varietà di sottogeneri: dal romantasy, al romanzo storico, lgbtq, young adult, soprannaturale e a tema sportivo. Insomma, i lettori in cerca del lieto fine hanno l’imbarazzo della scelta. La maggior parte delle autrici restano donne, che sono anche quella parte di popolazione che dedica più tempo alla lettura. “C’è stato un cambiamento culturale nel modo in cui media prodotti da donne, e per donne, vengono percepiti – ha spiegato l’ex avvocatessa Becca Title al NYT, ora proprietaria di un “romance bookstore” a San Diego – Il romanzo rosa vende, ha valore commerciale, ma anche artistico e di intrattenimento.”