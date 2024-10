Capire l’intelligenza artificiale. Una convivenza necessaria

Firenze, 6 ottobre 2024 – Nella nuovissima collana FiliRossi, Laterza affida a Francesca Rossi, esperta con trent’anni di studi e di insegnamento alle spalle, il compito di condensare in un volume coloratissimo ciò che sappiamo e i dubbi che abbiamo circa l’Intelligenza artificiale, titolo del volumetto-guida, che porta come sottotitolo un didascalico Come funziona e dove ci porta la tecnologia che sta trasformando il mondo. Il libro è un manuale (anche) di consultazione, coi passaggi più importanti scritti in rosso, e un ricco corredo di schede, grafici e contributi originali di altri autori. Il libro si apre con un’importante affermazione, in apparenza banale, in realtà non scontata: "Viviamo già nel mondo dell’IA". Non si cada dunque nell’equivoco di pensare che tutto sia nato col rumoroso avvento di ChatGPT: l’intelligenza artificiale è fra noi da molto prima, in tutti gli strumenti digitali che usiamo abitualmente, e ChatGPT ha semmai influenzato la percezione che abbiamo dell’IA, suscitando allarmi e preoccupazioni.

Rossi esamina le paure, ma le circoscrive, e mette... rosso su bianco che "l’IA attuale non rappresenta un rischio esistenziale, non è come la bomba atomica, non è un asteroide, non è una persona, e non siamo vicini all’AGI o alla superintelligenza", dove l’AGI è "una tecnologia capace di risolvere non solo alcuni problemi specifici per cui è programmata, ma tutti i problemi che incontra". E tuttavia Rossi riconosce che "servono anche strutture di governance che guidino, controllino ed eventualmente vietino certi comportamenti dell’IA". Occorre dunque stare all’erta.